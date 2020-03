Twitter pide a todos sus empleados trabajar en casa por el coronavirus

La multinacional estadounidense Twitter emitió este lunes (02.03.2020) una recomendación a todos sus empleados en el mundo, unas 5.000 personas, para que trabajen desde casa hasta nuevo aviso por temor al coronavirus.

En una entrada en el blog oficial de la compañía, la jefa de recursos humanos de la red social, Jennifer Christie, indicó que «como medida de extrema precaución» se pide a todos los empleados que trabajen desde casa «si les resulta posible» para evitar la propagación del virus.

San Francisco, la ciudad donde Twitter tiene su sede y donde se encuentran la mayoría de sus empleados, todavía no ha diagnosticado a ningún paciente de coronavirus, aunque la alcaldesa, London Breed, declaró el estado de emergencia la semana pasada también como medida de prevención.

Yesterday we shared that as a company we’re suspending all non-critical business travel and events as well as restricting visitors in an effort to protect our people and others and minimize the spread of COVID-19. https://t.co/iLBw2Io87i

— Jennifer (@jenchristiehr) March 2, 2020