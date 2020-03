Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (03 de marzo)

Los nicaragüenses mantienen este martes 678 días crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Cámara de Comercio: Más de 60,000 empleos destruidos en el sector no se van a recuperar este año si Ortega no da garantías

Aunque el Gobierno asegura que la economía está en franca reactivación, lo que permitiría que se comience a generar nuevas plazas laborales, la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) afirmó este lunes que no hay perspectivas de que los 60,000 puestos destruidos desde el estallido de la crisis se recuperen mientras en Nicaragua a la inversión no se le creen las condiciones de seguridad jurídica y retorne la confianza.

“A corto plazo no vemos una recuperación de los 60, 000 plazas, hasta que aquí no haya un acuerdo de nación no va haber una recuperación, aparentemente se ve todo estable, pero esa estabilidad es relativa, aquí va haber estabilidad cuando se dé una reforma electoral, cuando hayan elecciones libres y transparentes, eso será un incentivo para seguir invirtiendo”, dijo Carmen Hilleprandt, presidenta de la CCSN.

Jaime Chamorro Cardenal: «LA PRENSA va a llegar a los 100 años»

“Aquí estamos”, así comenzó su discurso el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, director de LA PRENSA, que este lunes celebró 94 años de fundación. “La posibilidad de que cualquier día ya no hubiese más papel hizo que a lo interno de esta casa nos preparáramos para sobrevivir en el mundo digital. Por eso es que en el peor momento de la crisis yo dije con seguridad: Rosario Murillo este Diario va llegar a los 100 años”, sentenció Chamorro. El discurso lo brindó después de la misa de acción de gracia por los 94 años de fundación de LA PRENSA.

Nuncio apostólico sobre crisis en Nicaragua: «Hay que buscar una solución conjunta»

El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag se refirió a tres puntos después de participar en la celebración del 94 aniversario de LA PRENSA, entre estos, que la oposición y el Gobierno busquen “una solución conjuntamente, acercarse, porque si no se acercan, no se encuentran”. El representante del papa en el país también descartó que haya un nuevo diálogo en camino en el que él vuelva a participar de testigo acompañante. “En este momento no creo porque estamos ya casi en año electoral, más importante me parece en este momento (es) un proceso electoral, las reformas electorales, la campaña electoral, el voto, porque el voto es lo más importante”, dijo a medios de comunicación después de oficiar la misa en LA PRENSA.

Represión e «intereses mezquinos divisionistas alargan agonía de los nicaragüenses», dice Arquidiócesis de Managua

La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua criticó las acciones divisionistas «por intereses mezquinos» que junto a la negativa de crear condiciones para elecciones libres y la constante violación de derechos humanos, impiden una salida a la crisis que vive el país. La primera crítica es aparentemente dirigida a grupos políticos y personas que mantienen un constante ataque a la posibilidad de constituir una sola Coalición para sacar del poder a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en comicios nacionales futuros. En el comunicado, también critican la intensa represión que el régimen mantiene contra opositores, usando a la Policía, apoyados de fanáticos desalmados.

Capturan al principal sospechoso de asesinar a balazos a dos jóvenes en Granada

La Policía capturo este lunes a Larry Robert Mccartney, de nacionalidad estadounidense, como principal sospechoso de haber asesinado a balazos a Marta López Centeno y Guadalupe del Carmen García Alemán en la comunidad Posintepe, en Granada. El crimen ocurrió la tarde de este lunes. Las víctimas fueron encontradas en un barranco ubicado en el puente El Bolero, en la carretera que conduce al puerto de Asese. López Centeno aún se encontraba con vida por lo que habitantes del lugar la trasladaron al hospital Amistasd Japón, en Granada, pero falleció.