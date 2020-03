Feministas no marcharán este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por la inseguridad que se vive en Nicaragua

En un contexto de violencia en el que durante el primer trimestre del año se contabilizan trece femicidios, las integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia, no marcharán este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debido al contexto de inseguridad en el país, por lo que preparan un posicionamiento al respecto.

Eveling Flores, representante de la Red, expresó que en Nicaragua las mujeres “estamos indefensas, no hay acceso a la justicia, no hay garantías para nuestras vidas, cada día aumenta la impunidad para los machista”, expresó. Por segundo año consecutivo las mujeres no marcharán para demandar sus derechos, como si lo hacían antes del estallido social de abril de 2018, y que también eran reprimidas por fuerzas policiales, en su mayoría, mujeres de la intitución de seguridad pública.

Flores dijo que «a los policías lo único que le pedimos es que deje de sembrar inseguridad a la población y respete las leyes». El pasado 25 de noviembre de 2019, la Red tampoco marchó en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, debido a las mismas razones. Por otro lado, el régimen orteguista realizará diversos eventos en conmemoración del 8 de marzo, incluido el relanzamiento de las Comisarías de la Mujer, que el mismo Gobierno cerró de forma sigilosa desde 2015.

La vicepresidenta designada, Rosario Murillo, recordó que el país se ubica en el quinto lugar que reconoce «la capacidad y el talento de las mujeres nicaragüenses», en alusión al informe de Brecha Global de Género, elaborado por el Foro Económico Mundial. Sin embargo, dichos resulados han sido fuertemente cuestionados por grupos feministas por no corresponderse con la realidad de un Estado donde se vulnera a la mujer.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cemidh), Vilma Núñez, no hay condiciones en el país para marchar, y eso evidencia el nivel de represión que padece la población. No obstante, considera que es probable que aunque no hayan marchas, se podrían realizar acciones espontáneas porque el 8 de marzo es un día que marca la historia del mundo.

El llamado es que «no nos pueden callar», dijo. Es una sensación de impotencia de no poder hacer ejercicio de tus derechos, por eso hay que buscar fuerzas para enfrentarlas, afirmó Núñez. Por su parte, la feminista Mirna Blandón, considera que el no marchar no significa que no se conmemora. Tampoco se puede decir que se celebra porque eso implicaría que todas tienen las libertades para hacerlo, lo cual no sucede.

Explicó que una vez más, la negativa de ejercer derechos significa que se está violentando el derecho de la ciudadanía, pero a las mujeres en particular. Evidencia un Estado en el que las mujeres no tienen la seguridad de denunciar los actos de violación, de violencia, de femicidio, de acoso, de abuso, porque no hay instancias para ello, aún cuando relanzaron las Comisarías de la Mujere bajo una narrrativa populista, expresó.