Conflicto interno en directiva del MRS lleva a la expulsión de un miembro señalado de difamar al partido

En el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) existe el conflicto entre uno los miembros del Tribunal Estatutario, Leonel Ojeda, con las autoridades nacionales que llegó al punto que Ojeda fue expulsado de esas organización política acusado de violar los estatutos internos, porque durante meses mantuvo una campaña de difamación contra los integrantes y símbolos del MRS.

Sin embargo para Ojeda la resolución de la Junta Directiva Nacional en la que se recomienda desafiliarlo, lo que implica su expulsión del MRS, es «una purga contra quienes disentimos de como piensan los dirigentes».

El conflicto inició por las publicaciones en las redes sociales en las que Ojeda, siendo secretario del Tribunal Estatutario del MRS, e descalifica a sus miembros, con insultos y burlas, y tilda al movimiento de «trapo naranja» y que a lo interno «es orteguismo puro y duro con rostro de mujer».

Ojeda incorporó copias impresas de los tuits, en el recurso que presentó en la Dirección de Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral (CSE), contra las autoridades del MRS porque el afectado consideró que se violaron sus derechos constitucionales, así como los estatutos y el reglamento interno de la organización política. Pero el MRS no es un partido político legalmente debido a que le fue despojada la personería jurídica en el 2008, por lo que el CSE no tendría jurisdicción en este caso.

Ojeda dijo que no es competencia de la presidenta del MRS, ni de la Junta Directiva Nacional el conocimiento, tramitación y resolución de temas y casos vinculados al código de ética porque este no existe. Esto fue negado por Suyen Barahona, presidenta del MRS, quien explicó que existe a lo interno un procedimiento sujeto a los estatutos del partido, que norma el comportamiento que deben regirse sus integrantes.

Según Ojeda, las publicaciones en las redes sociales contra el MRS eran parte de una «investigación que decidí hacer para determinar si el discurso es genuino sobre cuatro aspectos; institucionalidad, la democracia, libertad de expresión y visión histórica sobre el comportamiento de la década de los 80», dijo.

Ojeda afirmó que «yo sandinista no soy» pero que se incorporó al MRS por la apertura hacia las personas de diferentes ideologías políticas que encontró. Pero desde el pasado septiembre decidió «hacer una investigación por mi cuenta» sobre si había correspondencia entre el discurso de respetos a las libertades que en la organización se demanda hacia el país, con el comportamiento a lo interno ya que, según dijo, «percibí que había un grupo de personas que no expresaban liberamente lo que realmente pensaban» de la forma de conducir el MRS.

Suyen Barahona, presidenta nacional del MRS, notificó el pasado 8 de febrero vía eléctrino a Ojeda , que en base a lo resuelto por la Junta Directiva Nacional y el Tribunal Estatutario es que había «transgredidos» los artículo 63,64 y 63 del reglamento general vigente» por lo que «procedemos a ordenar la cancelación de tu registro de afiliación». Ese acto fue concretado el pasado 4 de febrero.

Los tuits se usaron como prueba

Barahona como presidenta del MRS interpuso ante el Tribunal Estatutario la «queja formal» contra Ojeda por la campaña impulsada durante meses en las redes sociales con publicaciones con «afirmaciones descalificativas y denigrates en contra del partido, sus símbolos, sus autoridades y afiliados», que en base a los estatutos son consideradas graves violaciones.

«Es defensora oficiosa o interesada del sandinismo, cuya esencia es la violencia para asaltar el poder o para retenerlo. No obstante, a pesar de su esfuerzo ya la población no se engaña. No importa el color del trapo; rojinegro, naranja, sandinismo y orteguismo es la misma cosa», es uno de los decenas de tuist de Ojeda criticando al MRS.

Fueron esas publicaciones en las redes sociales las pruebas que pesaron contra Ojeda para que se decidiera sacarlo del partido, puesto que su comportamiento es de atacar y desprestigar, aseguró Barahona.

En todo el proceso Ojeda no se presentó ninguna de las veces que fue requerido por el Tribunal Estatutario para responden ante la queja de su comportamiento contrario a los estatutos, aunque sí respondió a través de escritos electrónicos.

Para Barahona con su comportamiento de Ojeda «se separó él mismo del partido y lo evidencia la campaña interna y externa contra el MRS, denigrando a las autoridades y a sus símbolos».

«No es por opinar diferente, hay libertad de pensamiento en el partido donde sostenemos grandes debates del MRS, pero también hay estatutos y él (Ojeda) los violó al no compartir los principios, los ideales del MRS», afirmó Barahona.

El conflicto podría extenderse ya que Ojeda, además del recurso que presentó en el CSE por su expulsión del MRS, dijo que presentará un amparo en los tribunales civiles.