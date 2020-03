EN VIVO | Nik Wallenda listo para cruzar el volcán Masaya

Este miércoles 4 de marzo, el acróbata estadounidense Nik Wallenda, realiza desde el volcán Masaya en Nicaragua, la que considera la caminata más peligrosa de su vida, al cruzar sobre un cable este lago de lava activo.

Es un cruce de 1,800 pies, y dice que “cada detalle es importante», ya que este día conocerá el miedo cara a cara y un error podría costarle la vida.

El evento es privado. Solo están algunos invitados y la producción, donde también hay mano de obra nicaragüense.

Siga aquí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en esta hazaña mortal

6:30 p.m. El acróbata dice que falta media hora para que iniciar el evento.

6:20 p.m. «Estoy muy emocionado porque hoy vamos a hacer historia», dijo en un video publicado por ABC.

6: 15 p.m. Nik le explicó a sus seguidores internacionales, a través de un video, dónde está ubicado el volcán Masaya y Nicaragua.

Nik will be walking across the active Masaya Volcano. If you’re wondering where that is located, take a look ⬇️ pic.twitter.com/GcWiRqVrsT — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 4, 2020

6:00 p.m. En una hora Nik Wallenda comenzará lo que considera el cruce más peligroso de su vida. «Los mareos y la sofocación son solo dos de los muchos peligros que enfrentaré», dice.

5:50 p.m. Nik caminará sobre un cable que tiene solo una pulgada de grosor de diámetro. Es así como se ve en el video que compartió en Twitter. Además de la distancia que recorrerá.

Tonight, Nik will be walking on a wire that is just one-inch thick in diameter. Here is what that looks like ⬇️ pic.twitter.com/vqnanRMnqZ — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 4, 2020

More focus, less fear. Take a look at where Nik will be starting and ending his walk. pic.twitter.com/F9h0hPT9wd — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 4, 2020

5:40 p.m. Desde el lunes varios presentadores internacionales han llegado al país para dar cobertura a este hecho. En Nicaragua ya se encuentran Sage Steele, Chris Harrison y Will Reeve de ABC News y ESPN. «Ya es casi la hora del espectáculo aquí», dijo Harrison.

5:30 p.m. Durante su hazaña, la esposa de Nik, Erendira se unirá a él en su presentación. “Hemos hecho acrobacias de circo toda nuestra vida, pero nunca a este nivel y en televisión. Confieso que es un poco estresante”, dijo la esposa.

5:20 p.m. El cruce será de 1,800 pies de largo, es 500 pies más largo que el icónico paseo de Nik sobre Times Square.

5: 10 p.m. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) informó, el domingo, que el volcán estaría cerrado tanto para turistas nacionales como extranjeros, debido a los preparativos del cruce. Abrirán sus puertas nuevamente el sábado 7 de marzo del 2020.

5:00 p.m. El evento inicia a las 7:00 p.m. hora de Nicaragua y será transmitido en vivo por la cadena de televisión ABC, quienes tiene la exclusividad.