Ante el aumento de casos del Coronavirus a nivel mundial y la amenaza de que el virus llegue a Nicaragua, los ciudadanos se han alarmado y han agotado las mascarillas en las farmacias de la capital. Sin embargo, Leonel Argüello, médico especialista en epidemiología, resalta: «La mascarilla es una falsa seguridad y obviamente afecta tu bolsillo, haciendo un gasto innecesario».

Pero la histeria que se ha creado en el país debido a los casos que se han reportado en Latinoamérica, como México, no solo es una situación que vive Nicaragua. Honduras, Guatemala o Estados Unidos, también reportan desabastecimiento de mascarillas.

«Lo que denota (la situación) es uno, que la población se preocupa y eso significa que tenemos una población responsable; dos, que está desinformada. Ahora, si no le damos las herramientas de cómo convertir esa preocupación en una opción entonces no vamos avanzar», dijo Argüello.

El especialista insistió en que la escasez de mascarillas no representa una verdadera amenaza, puesto que la principal prevención está en lavarse las manos con agua y jabón regularmente. «En relación a los pacientes sanos hay que entender que esta es una enfermedad que se transmite por vías respiratorias, si estoy a menos de un metro de la persona (contagiada), y se transmite a través de la mano, por lo que tenemos que ser lo más obsesivo posible por lavarse las manos», declaró.

«Tenemos que pensar que nuestras manos siempre están contaminadas, y que lo que tenemos que hacer para evitar que esta enfermedad se vuelva una epidemia en el país es lavarnos las manos desde ya, y promover en la familia, en las escuelas, empresas que se laven las manos. Debemos estar claro que la mascarilla no es la solución», enfatizó el epidemiólogo.

¿Qué función hace la mascarilla?

El especialista agregó que la mascarilla funciona únicamente para el paciente, para que las gotas de saliva que salgan de su boca no contamine su alrededor, por lo que la durabilidad de este producto es por un tiempo bien limitado (hora), ya que una vez que se humedece, hay que descartarlo porque almacena el virus.

«Con esto de que la gente está angustiada, la angustia lo que refleja es que este país requiere más información, se requiere educar a la gente. Si en el país logramos que todos nos lavemos las manos con agua y jabón vamos a disminuir el 50 por ciento de riesgo de enfermedades respiratorias, el 45 por ciento de enfermedades diarreicas y gastrointestinales, vamos a disminuir la conjuntivitis y otras enfermedades que se transmite por contacto», insistió.

Argüello manifestó que si el ciudadano pusiera en practica estas recomendaciones, ahorraría sus recursos económicos, y el Estado evitaría «millones de dólares» en gastos de salud para atender este tipo de enfermedades.

Debido al desabastecimiento, los precios de los tapabocas han aumentado, alcanzando un costo de entre 280 a 500 córdobas la caja (de 50 unidades). Los precios regulares de este producto era de 70, 115 o 130 córdobas la caja, dependiendo del material.

Ante esta situación, el especialista dijo que las mascarillas bien puede hacerse de manera artesanal (hecha de cualquier tela), sin embargo, no recomendó el uso de estas porque no son efectivas.

Mito o realidad

La información de que si el coronavirus llegara al país este no resistiría por las condiciones climáticas (altas temperaturas), Argüello descartó esta teoría y añadió que si así fuera, no existiría la gripe, pero aclaró que el tiempo de vida del virus (en el ambiente) es corta debido al calor.

«Aquí no hay ninguna persona que se a inmune a eso porque es un virus nuevo, el cual tu cuerpo no tiene mecanismo para defenderse porque no lo conoce», expresó.

¿Qué hacer si llega el virus al país?

Argüello recomendó a las familias nicaragüenses estar pendiente de los signos de alerta, que indican que se está complicando, como altas fiebre que no baja, no mejora después de seis días, dificultad para respirar, hablar incoherencias, dejar de comer o que el paciente empeore. Ante todas estas señales, acuda al médico.

Además, el especialista destacó preparar un «plan familiar» de lo que va hacer, en lo que incluye educar a la familia sobre las medidas de prevención, especialmente el lavado de manos con agua y jabón, no enviar a los niños a la escuela si tienen gripe, esperar las instrucciones sobre si tiene que llevar o no a su hijo en caso de que la epidemia se instale en el país.

«La mascarilla es para pacientes enfermos pues disminuye la posibilidad de que se transmita la enfermedad, si usted está sano no le sirve. Vaya haciendo conciencia de la importancia de no tocarse la cara, ya que lo hacemos de forma automática», expresó.