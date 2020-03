Grave, que mes de la mujer haya comenzado con dos mujeres asesinadas, advierten especialistas

La forma en que les dispararon a las granadinas Guadalupe García Alemán, de 22 años y a Martha López Centeno, de 21, es como un hecho sacado de una película de mafiosos. El agresor, luego de pasar un tiempo con ellas en un bar, llevó a las dos jóvenes a un lugar desolado, y ahí, las obligó a bajarse del vehículo para dispararles con un arma de fuego. Dejó los cuerpos abandonados y huyó del lugar.

Con estas dos muertes violentas, los femicidios aumentan a 13 en el país en lo que va del año, sin embargo, para la Policía Orteguista (PO), solo un caso es tipificado como femicidio, donde el móvil fue “discordia de pareja”, mientras que el otro fue asesinato. Por su lado, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, no se ha pronunciado al respecto pese a que en sus últimos discursos, destacaba «la lucha» contra la violencia hacia la mujer.

Para el sociólogo Cirilo Otero, el problema de la violencia contra la mujer es un tema que parte de la falta de educación y de cultura, agregando la falta de efectividad de parte de la PO para atender estos casos, pues se ocupa más en mantener la defensa de una ideología política, que en acciones de prevención.

«Estamos ocasionalmente en un problema serio porque la policía ha dejado de ser la autoridad, que puede apoyar a quienes manejen las leyes, que es el poder judicial, esta es una policía politizada, y más que politizada, ideologizada, entonces no podemos esperar ninguna solución apegada a la Ley, en Nicaragua no hay justicia», resaltó Otero.

Para el sociólogo, las cifras de femicidios en el país siguen demostrando que no hay nada que celebrar este próximo de marzo, Día Internacional de la Mujer, puesto que en el país «hay un problema serio» en cuanto a las relaciones interpersonales, donde el hombre muestra su dominio contra ellas.

«(Están) en el desamparo total y no hay nada que celebrar porque lo que tenemos son problemas muy serios de carácter en las relaciones interpersonales, no tenemos educación y no tenemos una cultura incluyente, están en desventaja las mujeres y la sociedad en general, porque a mí me afecta, yo tengo hijas, soy hija de una mujer y todo eso afecta», añadió.

Día de ellas marcada por la violencia

Elia Palacios, de la Asociación de Mujeres Axayacatl, también declaró que «no hay que nada que celebrar» este 8 de marzo, cuando el país está sumergido en violencia e impunidad, y los agresores gozan de impunidad.

Feministas nicaragüenses han denunciado que las modificaciones a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, han sido con el objetivo de reducir los números de femicidios en el país, pero a través de la tipificación del crimen, es decir que una muerte de una mujer, solo será considerado grave cuando es femicidio y el femicidio, solo se habrá tipificado como tal, cuando el delito haya sido cometido dentro de una relación de pareja.

«Para este 8 de marzo, lo que las mujeres exigimos es que se tutelen nuestros derechos, somos ciudadanas, y como ciudadanas exigimos ese respeto y la aplicación efectiva de la Ley 779, y que esa misma Ley vuelva a su estado natural, que se reviertan todas las modificaciones que viene sufriendo porque también eso promueve la impunidad, la falta de reconocimiento del femicidio en el ámbito público, la implementación de mediaciones en delitos supuestamente menos grave, no debe haber mediaciones, todo eso», cuestionó Palacios.

Palacios coincidió con Otero en que violencia contra las mujeres viene de una cultura machista, donde no hay una debida educación integral en equidad de géneros.

«Este es el resultado de la violencia machista pero también tiene que ver mucho con la falta de atención por parte del Estado y de sus instituciones.

¿Por qué se incrementa los femicidios?¿Por qué se incrementa la violencia contra la mujer? porque el agresor se siente con la posibilidad de hacerlo cuando hay un clima de impunidad en el ambiente. La misma Ley permite que ellos puedan ser beneficiados y se le rebaje la pena, la ley deja esa posibilidad de que al agresor no pague el tiempo establecido por el cual fue condenado», declaró.