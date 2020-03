¿Porqué andas jodiendo en las calles?, así interrogaba la Policía Orteguista a la activista María Gómez

Después de tres días de cárcel la autoconvocada María del Socorro Gómez Gómez fue puesta en libertad y llevada a su casa de habitación en Masaya a eso de las 11 de la mañana. «No hubo explicaciones, solo vas fuera», expresó Gómez.

La joven fue capturada en su casa el pasado 2 de marzo y fue trasladada a Auxilio Judicial Nacional de la Policía orteguista en Managua, conocido como el nuevo Chipote , pero este miércoles 4 de marzo fue llevada a su casa en una patrulla policial.

Gómez relató que durante las horas de presidio los oficiales le realizaron muchas entrevistas, las cuales se centraban en ¿porqué andas jodiendo en las calles, quién te avisa, quién te patrocina para ir a las protestas?. Mi respuesta fue la misma. «Nadie me patrocina, yo me autoconvoco, apoyo a las madres de presos políticos y colaboro para un medio de comunicación. Eso no es delito», les dije.

El día que apresaron a Gómez también se llevaron a su papá y un hermano, pero fueron liberados horas después.

Persiste temor

Para la abogada Yonarqui Martínez, la situación legal de Gómez es completamente libre, porque no fue acusada de nada, solo investigada, pero persiste el temor que la vuelvan a apresar porque ahora no hay garantías de nada, explicó Martínez.

Gómez creó la Fundación Arcoiris cuando estuvo exiliada en Costa Rica, junto al preso político Ulises Rivas condenado en Juigalpa.

La Policía Orteguista mantiene el asedio contra todas las personas que participan en los piquetes de protesta en Managua y demás departamentos del país.