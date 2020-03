Ejército niega vínculo con asesinatos de campesinos

El vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Álvaro Rivas, afirmó este miércoles que esta institución no está relacionada con los asesinatos en el campo, ni tampoco es su competencia investigarlos, en respuesta a información divulgada por dirigentes del Movimiento Campesino y algunos medios de comunicación que señalan a esta institución como responsable de esos hechos.

Según Rivas, quienes deben investigar y aclarar esos crímenes son la Policía Nacional y las autoridades civiles.

Rechazan denuncias del Movimiento Campesino

“Nos han querido poner en lugares donde nunca nosotros hemos estado y lo hemos dejado claro en todas y cada una de nuestras notas de prensa y notas informativas”, manifestó el coronel Rivas.

Desde 2019, el Movimiento Campesino, dirigido por Medardo Mairena, ha denunciado ante organismos internacionales la supuesta vinculación del Ejército de Nicaragua en la muerte de campesinos en el norte del país.

El último informe fue presentado en febrero de 2020 a una misión de diputados del Parlamento de la Unión Europea, en El Salvador, donde expusieron 103 muertes de campesinos.

El Ejército ha realizado dos informes sobre estos señalamientos para contrastar las denuncias que el Movimiento Campesino ha presentado en contra del cuerpo armado a organismos internacionales.

El primer informe del Movimiento Campesino fue en octubre del año pasado en El Salvador, presentado a la comisión de seguimiento a la OEA, con un reporte de 68 campesinos muertos; el segundo fue en enero de este año, cuando presentaron su informe al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el que reportaron 101 campesinos muertos.

Ayer, el Ejército presentó a LA PRENSA un informe en el que revisó 23 casos relacionados con el último informe del Movimiento Campesino.

La institución castrense determinó, en un documento titulado: “Anotaciones sobre supuestos asesinatos que son denunciados por el Movimiento Campesino y algunos medios de comunicación”, que “los relatos recreados por quienes denuncian estos supuestos crímenes intentan proyectarlos ante la opinión pública nacional e internacional como sucesos vinculados a los hechos ocurridos en el país a partir de abril de 2018”.

El Ejército también refiere que “al momento de investigar uno a uno los casos en su mayoría corresponden a hechos ocurridos por rencillas personales, parricidios y femicidios”.

Entre estos casos, se mencionaron los asesinatos de dos campesinos nicaragüenses en Honduras, Edgar y Yalmar Montenegro, quienes participaron en las protestas civiles en 2018 y que, según sus familiares, huyeron del país por el asedio y la persecución de los simpatizantes del régimen de Daniel Ortega.

Le corresponde a la Policía investigar

El coronel Rivas dijo que estos asesinatos le corresponde investigarlos a las autoridades pertinentes, en referencia a la Policía Nacional. El vocero agregó que en su área de acción, correspondiente a la protección de la producción agrícola y ganadera, no han tenido incidentes.

“La determinación de algún delito o de alguna acción, no es potestad nuestra, corresponde a las autoridades competentes poder determinar los hechos, los casos, la tipificación. Nosotros no podríamos clasificar. Nosotros lo que vemos son las notas de prensa que la Policía Nacional emite sobre un hecho, sobre un caso, pero no es caso nuestro poder documentar que este falleció por X o Y situación. No es competencia nuestra”, reiteró el vocero del Ejército.

“En las áreas de responsabilidad que nosotros hemos protegido, a nuestros productores, ganaderos, etcétera, no hemos tenido un hecho. Pero además, hemos hecho la retención de armas de uso restringido: un total de 19 en este período, así como 126 armas de uso civil, indocumentadas, que fueron entregadas a las autoridades correspondientes para su debida judicialización. De tal forma que estamos trabajando para proporcionar seguridad en el campo, en el área de nuestra competencia”, recalcó el coronel Rivas.

Las funciones están definidas en la ley

Asimismo destacó que las funciones del Ejército están “claramente definidas en la Constitución Política y la Ley” y corresponden a la protección de la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial.

Además, el vocero del Ejército destacó que ninguno de los informes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos reporta la participación de la institución castrense en situaciones de violaciones de derechos humanos en el país.