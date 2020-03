En este video musical Katy Perry anunció que esperan su primer hijo con Orlando Bloom

La cantante estadounidense Katy Perry confirmó que está embarazada de su pareja el actor británico Orlando Bloom. El anuncio lo hizo en el videoclip de su nueva canción, «Never Worn White».

En sus historias de Instagram ella escribió: «Digamos que es una revelación. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices». Y en Twitter: «Oh, mi Dios, estoy tan feliz de haberlo dicho por fin».

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄

— KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020