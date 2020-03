El sujeto Arsenio Gutiérrez Miranda, alias El Brujo, llegó en estado de ebriedad a la casa de su suegro, don José Florencio Rayo, buscando a su esposa para matarla, la noche del miércoles en la cuarta etapa de Nueva Vida, Ciudad Sandino.

Rayo cuenta que al mismo tiempo su amigo Lorenzo Antonio Ramos González, de 68 años, lo pasó saludando afuera de su casa, en la ventana de la ventecita que tiene su familia.

Ramos era tomador consuetudinario y andaba una media de licor en su mano, cuando llegó gritando el yerno de Rayo. “Viejo hijuep…, vos me tenés a tu hija, la voy agarrar y la voy asesinar a ella y tu nieta y te la voy a tirar a las patas para que te la comás, pero te las vas a comer hecha tucos, hechas pedacitos”, le dijo El Brujo a su suegro y agregó que él también «estaba en su lista».

«Yo le dije que ‘quién sabe qué le hiciste y ella salió huyendo, porque esa maña tenés'», contó Rayo, ya que horas antes supo que el hombre quiso atacar a su hija y nieta de 13 años con un cuchillo.

Anciano intervino

Don Lorenzo le dijo al enfurecido yerno que no estuviera peleando con don José Francisco y acto seguido se sacó un machete corto de la cintura, y al despedirse de Rayo (quien estaba adentro de la casa), dio un cinchonazo en la pared, recuerda Rayo, quien en ningún momento salió de su vivienda por temor a su yerno.

“Se le tiró encima a golpes al señor (Lorenzo), no discutió con él. Yo le dije: ‘Dejá al hombre que no te está haciendo nada’, pero qué va, al hombre se le metió el mero animal, le quitó el machete y con el mismo le dio”, contó Rayo, quien presenció el crimen y a raíz de eso no pudo pegar el ojo la noche del miércoles.

El sujeto tiró el machete que era propiedad de don Lorenzo y luego huyó del lugar. Hasta la tarde de este jueves. no había sido capturado.

“Es un individuo peligroso, espero que lo capturen”, dijo Rayo y cuenta que su hija manifestó que no va regresar con El Brujo. “Ya la Policía la aconsejó a ella para que se aparte de él”, explicó y contó que una vez el sujeto también amenazó a su propio padre.

Familia pide justicia

La familia don Lorenzo Ramos espera que la Policía capture al Brujo. “La verdad con echarlo preso no vamos a revivirlo a él, pero que tenga su castigo, porque el castigo lo va tener de Dios. Él va a ser el juzgador”, dijo María Cristina Ramos, hermana del fallecido.

Don Lencho, a como era conocido, será sepultado mañana en el cementerio de Ciudad Sandino.