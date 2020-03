California se declara en estado de emergencia por COVID-19

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este miércoles el estado de emergencia en el territorio “para ayudar al estado a prepararse para una propagación más amplia de COVID-19”.

Newsom dijo en una comparecencia que la proclamación está basada en el trabajo que ya está en marcha en todo el gobierno estatal “para proteger la salud y la seguridad pública”.

«(…) el gobernador Newsom declaró el estado de emergencia para poner a disposición recursos adicionales y formalizar acciones de emergencia que ya están en marcha en múltiples agencias y departamentos estatales», dijo el gobierno en un tuit.

