Al ser sancionada, la Policía Orteguista (PO) por el gobierno de Estados Unidos, economistas coinciden en que la medida es brutal y directa a «la yugular» de la principal entidad represora de la dictadura.

El economista y catedrático Néstor Avendaño explica a LA PRENSA que el Estado de Nicaragua deberá buscar alguna manera para que la Policía del régimen continúe su operatividad y por ello es necesario esperar, sin embargo reconoce que es incierto su futuro.

Se preguntó Avendaño: “¿Qué pasaría en cuanto al pago de multas de tránsito y la planilla del cuerpo policial? Porque ningún banco que está en el país querrá asumir el riesgo por mantener relaciones con la institución sancionada”.

Asimismo recomendó que deben aclarar si los pagos por multas de tránsito continuarán a como están, aunque según la Ley de Tránsito, el pago se hace a una cuenta del Ministerio de Hacienda. “Esperemos qué dispone el Ministerio de Gobernación para que los multados se presenten a la vía indicada por el mismo”, recomienda Avendaño.

Dijo que lo de la planilla de los policías es grave. “Las sanciones a la Policía son de un efecto bastante duro para el Estado nicaragüense también por la imagen, para dar una sensación de seguridad. Prácticamente la Policía se ha desplomado ahora mismo”, lamenta el economista, quien añade que además de las complicaciones para el cobro de multas y pago de salarios, está el mensaje que se le da al inversionista extranjero. “Si sabe que el cuerpo policial que está encargado de hacer cumplir las leyes, la seguridad, ha sido sancionado por el Gobierno de Estados Unidos. ¿Vendrá ese inversionista? Creo que no”.

Sanción de fuerte alcance

El economista Róger Arteaga, ex director de Ingresos, recordó que la sanción es significativa también por el hecho de que es la primera contra una institución del Estado de Nicaragua y se trata de una muy sensible que es la encargada de la seguridad ciudadana. «En teoría la gente debería confiar en ella», dice Arteaga, quien advierte que desde la crisis iniciada en 2018, la Policía se ha desviado a ser un aparato ideológico de Ortega-Murillo e incumplido con su papel legal.

«Vemos también que Estados Unidos está yendo más allá en cuanto a las sanciones, en mi opinión, es el inicio de una especie de desmantelamiento del aparato represor que mantiene en el poder a los Ortega-Murillo al sancionar al Jefe del Chipote (Auxilio Judicial ) al jefe de operaciones especiales, que han matado con rifles de guerra y francotiradores a los nicaragüenses que se oponen al gobierno», explicó Arteaga.

El economista dijo que al leer el documento de sanción interpreta que hay una advertencia clara sobre las relaciones financieras de la Policía. «Queda claro que toda transacción aquí en Managua, en Estados Unidos, en Canadá o cualquier otro lado de la Policía esta en riesgo o el que las hace con ella, esta en riesgo de ser también sancionado y eso es delicado en economía», señala Arteaga.

Arteaga coincide con Avendaño en que ninguna entidad bancaria querrá arriesgarse a multas y sanciones y continuar manejándole cuenta a la Policía o quienes tengan transacciones con ella. «Cuando sancionaron al Comisionado Díaz (Jefe Policial), se recurrió a otra firma autorizada, pero ahora es diferente, no hay firma, es la institución entera la que esta sancionada, Nadie correrá riesgo alguno», dijo el economista.

Arteaga señala que la Policía deberá redefinir la forma en que maneja su patrimonio tras estas sanciones, pues no puede hacer su vida administrativa con dinero en efectivo.»La Policía no puede andar con un saco de dinero, no, o poner a sus policías en largas filas e, sus oficinas para pagarles. ¿Quiénes van a mover esa masa de dinero? Es una debacle económica para la Policía, es un hecho», dijo.

La sanción a la Policía está acompañada de tres más. Estas últimas van para los comisionados Luis Alberto Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle por tener participación en graves abusos en materia de derechos humanos. El castigo fue puesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se conoció este jueves 5 de marzo, a menos de dos meses para cumplirse dos años de represión.

El 5 de julio de 2018 Estados Unidos sancionó con la Ley global Magistky a Francisco Díaz, comisionado general de la Policía Orteguista.