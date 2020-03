El angustioso relato de una madre a quien dos motorizados intentaron secuestrar a su niño de sus manos

Entró corriendo a la casa de su abuela con su niño de un año en brazos aferrado a ella , el cuerpo le temblaba y casi no podía respirar. Se trata de la joven de iniciales CGLG, de 21 años de edad, que prefiere no revelar su nombre por miedo a que los motorizados que intentaron arrebatarle a su hijo de sus brazos, este martes 3 de marzo de 2020, la puedan ubicar.

«Nunca imaginé pasar por esto. Gracias a Dios estoy contándolo con mi hijo a salvo. Es una experiencia horrible, hasta con el mismo aire que respiraba me escapaba de ahogar», relató la denunciante.

Los hechos se dieron en la calle del hotel El Secreto en la colonia 1 de Mayo a eso de las 2:30 de la tarde, cuando la víctima se dirigía a la casa de su abuela. «Me bajé de la ruta 159 en la parada cerca del colegio Miguel Bonilla y caminé hacia la calle del hotel, donde siempre lo hago. De pronto escuché el motor de una moto que viene detrás de mí, pero como vengo en el anden no volteo a ver, en eso sentí un empujón tan fuerte por la espalda y me pegaron contra la pared del motel», contó la afectada.

Los agresores eran dos hombres que andaban en una moto color negra con líneas rojas. En la cabeza andaban dos cascos negros y no se les miraba la cara.

«El que iba como pasajero intentó arrebatarme al niño y me decía dámelo, dámelo y cuando se iba a bajar de la moto salí corriendo sin parar hasta que llegué donde mi abuela. Solo corrí lo más rápido que pude. Ellos huyeron del lugar por la pista que va hacia el mercado Iván Montenegro», dijo la madre.

Según descripción realizada por la víctima, el hombre que conducía la moto no pasaba los 30 años por la contextura corporal musculosa, y el que intentó arrebatarle el niño era más delgado. «El empujón contra la pared fue tan fuerte que me lástime el codo e iba sangrando y me di cuenta hasta que ya estaba en casa», recordó.

Redes reportan secuestros de niños

Esta situación de intentos de secuestro de niños ha sido reportado en redes sociales en los últimos días. De igual manera en un colegio capitalino se reportó por padres de familia una camioneta blanca sin placas haciendo fotos y videos a los niños y adolescentes cuando salían de clase.

Esto llevó a las autoridades de la dirección a tomar medidas de seguridad extrema, donde los padres deben presentar carné estudiantil cuando van a retirar a sus hijos y los que viajan en recorrido, el conductor tiene que bajarse a sacarlos del salón de clase.

Esta joven de 21 años recomienda no dejar en ningún momento solo a sus hijos y asegura que las calles por donde antes transitaba tranquilamente ahora ya no puede confiarse.