Estados Unidos otorga asilo político a hija de Irlanda Jerez

El gobierno de Estados Unidos otorgó este miércoles asilo político a Starina Jerez, hija de la excarcelada política del régimen de Daniel Ortega, Irlanda Jérez, según confirmó a LA PRENSA.

La joven dijo que están a la espera de la confirmación del asilo a su hermana Venus. Confirmó que su mamá no está pidiendo asilo en este país.

Que bonito se siente que hay personas que aunque no te conozcan se alegran por lo bueno que te pasa, gracias a todas esas que me han escrito. Y a los que hablan mal, también gracias, les deseo lo mejor del mundo 🙏🏼😇🇳🇮 — Starina Jerez (@starjerez06) March 5, 2020

«Me siento súper feliz y agradecida por haber obtenido el estatus de asilo, esto no significa que soy residente ni ciudadana, estoy asilada en este país y es un estatus donde no me pueden deportar», dijo Starina.

Agregó que está, «agradecida con Estados Unidos porque si el gobierno no hubiese aprobado este asilo, sea yo hija de quien sea, tenga las pruebas que sea, si ellos deciden que no, me hubiera visto en problemas porque tampoco puedo regresar a mi país».

Dijo además, que dejar la universidad en Nicaragua es una de las cosas que más le dolió. «Estaba estudiando Negocios Internacionales, si Dios quiere pronto los podré retomar», dijo.

«Ningún lugar del mundo jamás reemplazará la tierra de lagos y volcanes que me vio nacer. Cada día voy reacomodándome más en este país y pido a Dios pronto retomar mis estudios universitarios en Ciencias Políticas y posterior Derecho, me corre en las venas defender las injusticias y a quienes no tienen voz. Siempre he pensado que aunque todo se vea oscuro, un día amanece y algo maravilloso llega… Nicaragua pronto será libre», manifestó Starina.

Irlanda agradeció a las autoridades de Washington y valoró la noticia como un compromiso que tiene Estados Unidos con la lucha del pueblo de Nicaragua.

«Como sabemos, la causa de Nicaragua cuenta con un apoyo bipartidista. Tanto los republicanos y los democrátas apoyan la libertad de nuestro país. Mi hija Starina se siente feliz, me ha manifestado lo difícil que es la situación de un inmigrante; y entiende que esto puede ser una puerta abierta para las oportunidades de otros nicaragüenses que necesitan el asilo. Mi hija Starina estudiaba en la universidad, y ha estado involucrada en las protestas contra el régimen. Mis dos hijas se vieron forzadas a salir al exilio cuando fui secuestrada por el régimen y sufrí 329 días de injusta prisión carcelaria», dijo Irlanda a través de su cuenta en Facebook.

El pasado sábado 29 de junio de 2019, Irlanda Jerez viajó a Estados Unidos para visitar a sus hijas, Starina y Venus, quienes se encuentran exiliadas en este país. Ese día, Irlanda fue recibida con mariachis, flores y consignas de «viva Nicaragua libre» por decenas de nicaragüenses quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami para recibirla.