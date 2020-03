Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica: «Que entiendan los policías que ahora forman parte de una organización criminal»

Juan Sebastián Chamorro, coordinador nacional de la Alianza Cívica, aseguró que la sanción a la Policía Orteguista «es una de las más severas » contra la dictadura. «Si quien nos está escuchando es un policía de línea, un antimotín, un policía de tránsito, que entiendan que con esta sanción a la Policía, ahora forman parte de una organización criminal, considerada así a nivel internacional», afirmó Chamorro.

Añadió que se deberán cerrar todas las cuentas bancarias a la Policía y todos sus funcionarios. También explicó que el fondo de pensiones de retiro de la institución «queda congelado», o se verían en la obligación de manejarlo en efectivo, lo que implica su incapacidad para poder seguir inviertiéndose en proyectos inmobiliarios u otros, aseguró el opositor de la Alianza Cívica.

«Al ser sindicada internacionalmente como una organización violadora de derechos humanos se les cierran las cuentas bancarias, por lo que se verá obligada a pagar los salarios en efectivo. El fondo de pensiones queda congelado porque ya no es posible su administración financiera, no podrán invertir en proyectos de viviendas. Los altos mandos o cualquier otro policía que tenga visa de Estados Unidos se le cancela y se le prohibe su ingreso a ese país.

Un gran problema para el régimen de Daniel Ortega es decidir qué va a pasar con el Hospital de la Policía, Carlos Roberto Huembes, que también es alcanzado por las sanciones de Estados Unidos. El comisariato de la Policía deberá cerrar, porque los bancos y los proveedores de productos cortarán de forma inmediata todo negocio.

Chamorro explicó que ese hospital no podrá adquirir suministros médicos para brindar las atenciones por cuanto los proveedores no podrán hacer negocios por el riesgo de ser contaminados por las sanciones. Igual los médicos, enfermeros y el resto de sus trabajadores se les cierran sus cuentas bancarias y no serán sujetos de préstamos.

«Probablemente el hospital de la Policía tenga que ser nacionalizado, trasladado al sistema de salud, administrado por el Ministerio de Salud», dijo Chamorro.

«Es una de las más severas y contundente sanciones hasta el momento. Genera un precedente que no se había registrado en una institución del Estado, denunciada por haber ordenado, dirigido, participado en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua a partir del 18 de abril del 2018. Es un serio precedente a la poca institucionalidad que queda», sostuvo Chamorro.

El efecto contra el fondo de retiro en la Policía es de los más graves porque los bancos devolverán el dinero, lo que significa que dejará de generar intereses golpeando la capacidad de pago de las pensiones futuras. «Las pensiones van a tener que ser pagadas en efectivo, y el fondo de retiro al estar congelado compromete seriamente la posibilidad de continuar recibiendo la cantidad que actualmente recibe el policía en retiro», señaló.

Añadió que todos los negocios en los que tenga inversión la Policía deberán suspenderse, porque la empresa o persona natural que tenga relación con esa institución se arriesga a ser sujeto de sanciones por parte de Estados Unidos.

«Eso implica también a los organismos internacionales y gobiernos extranjeros que tienen acuerdos de financiamiento con la Policía Orteguista. La compra de armamento, vehículos, motocicletas, escudos, uniformes y demás equipos para la operatividad solo podrán ser en efectivo, aunque en esto tendrían otra dificultad, porque la empresa o país que le provea a la Policía de Nicaragua, será vinculada con violaciones a los derechos humanos», sentenció el político opositor.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha sido criticado por la oposición debido a que es quizás el único organismo multilateral que sigue financiando a la Policía de Nicaragua, con préstamos millonarios para la adquisición de patrullas, equipos informáticos así como el equipamiento y construcción de nuevas estaciones policiales.

El coordinador de la Alianza Cívica explicó que ese financiamiento del BCIE deberá suspenderse ante la sanción impuesta a la PO por parte de EE.UU.

«Particularmente el BCIE que había tenido una serie de proyectos millonarios para la modernización, según ellos, que incluía la compra de equipamiento, construcción de estaciones policía, vehículos, no podrán existir de ahora en adelante. La instituciones financieras tendrán la imposibilidad de contar con la Policía como una entidad beneficiaria de organismos internacionales por la restricción», explicó Chamorro.

Marca un precedente

José Pallais, de la Alianza Cívica y Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), coincidieron en que EE.UU. ha enviado un claro mensaje a la dictadura de Ortega que mientras siga reprimiendo al pueblo y se niegue a reformas electorales que garanticen elecciones transparentes, justas y libres irá incrementando la presión contra el régimen, inhabilitando financieramente tanto a funcionarios como a entidades cómplices de la represión. «Es un gran daño moral. No solo cada uno de los miembros de Policía está siendo afectado, sino que el régimen porque es quien ha pervertido el funcionamiento de la Policía, la ha desnaturalizado a una institución que se encarga exclusivamente de violentar los derechos de los ciudadanos», dijo Pallais. Los opositores consideraron un precedente de que EE.UU. puede contemplar sanciones a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Asamblea Nacional que son brazos represores contra los manifestantes que se lanzaron a las calles exigiendo justicia, libertad y democracia. Granera, de la UNAB, dijo que se marcó un la línea de actuación de los Estados Unidos, que puede seguir el resto de la comunidad internacional, como la Unión Europea que también amenazó con sanciones a la dictadura de Ortega y Rosario Murillo.