Reinvención de la democracia

No existe un sistema político tan tonto como la democracia. Los socialistas siempre van al grano y lo que no les conviene lo apartan sin contemplaciones.

En Bolivia los demócratas por la mezquina ambición van divididos y hasta el momento van cinco candidatos. Lo ilógico y absurdo de la democracia resulta que el partido político de Evo Morales va participando en las elecciones y los tontos demócratas le allanan el camino al ir divididos. El partido político MAS, causante de todas las desgracias en Bolivia, por principio no debería de participar, debería ser un partido político proscrito igual al dictador.

En nuestra querida Nicaragua, el frentismo, para las elecciones del 2016 expulsó de la Asamblea Nacional a los diputados opositores, despojó a Eduardo Montealegre del Partido Liberal Independiente (PLI), preparó el camino para otro fraude, esta vez sin oposición.

Después de abril 2018 la oposición ha querido la “unidad”, pero alrededor de cada candidato a la Presidencia, por esa ambición no llegamos a la verdadera unidad que demanda Nicaragua.

Tanto en Bolivia como en Nicaragua los políticos no tienen visión de nación, y eso es peligroso, la condición de la desunión trae como efecto el triunfo y regreso de la maldad. Las personas que están al frente de esa misión tienen distintas ideologías políticas, sin embargo, existe un solo objetivo que posiblemente nos una, como es la liberación de nuestra querida patria. Ahora, pensar en un nuevo partido político, sin duda será otro motivo para dividir el voto democrático.

Tenemos que recordar siempre el año 2006 cuando los liberales fuimos divididos a las elecciones, el resultado es historia. Siempre es lamentable que estos partidos políticos del eje del mal, utilizan y se burlen de la democracia para llegar al poder, pero ya sabemos que al triunfar eliminan toda institucionalidad y suspenden las garantías constitucionales.

El concepto de democracia, sin duda, por el bien de los pueblos que anhelan la libertad, deberá ser más amplio, tiene que ser un sistema de organización social donde no se permite la participación de aquellas ideas que habiendo sido gobierno fue un peligra para su propio pueblo, ejemplo de ello son los países que integran la Alianza Bolivariana (Alba), esos gobiernos asesinan a su propio pueblo, ya no se diga la destrucción de la economía, el incremento de la pobreza, la corrupción, el éxodo, la persecución y muerte civil a los que no piensan como ellos.

La democracia no puede seguir permitiendo que la utilicen de escalera los ejes del mal, en los países Alba, en cuanto triunfaron los socialistas destruyeron el sistema electoral que los llevó al poder, reformaron el sistema a su conveniencia para no dejarlo nunca, eliminaron la libertad de expresión sin piedad.

El autor es comentarista político.