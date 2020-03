Los Ilustres Desconocidos organizan espectáculo de música y cuentos en honor a la lucha y derechos de las mujeres

Este 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y aunque en Nicaragua no hay nada que celebrar -país donde desde enero a la fecha se contabilizan 13 femicidios- el Colectivo Artístico Los Ilustres Desconocidos organizó una velada musical narrativa en honor a la lucha y derechos de las mujeres.

El actor y director artístico de esta agrupación teatral, Nabucodonosor Ganímedes manifestó que será una noche llena de magia, música y cuentos. «Invocaremos a esas mujeres que nos han dejado su historia, legado, quienes lucharon por el compromiso de un mejor mundo, recordaremos a las mujeres que han sido calladas. Nos sumamos a la lucha de Ni una Menos».

«Espectáculo Narrativo de mujer América», es el nombre de la actividad, donde este grupo de jóvenes artistas presentarán sus cuentos, entre ellos Lilith, la primera mujer que pobló el mundo y otros como el de Juanita, joven mujer nicaragüense.

«Este espectáculo ya lleva unos añitos, pero esta es una nueva versión, ya que en el espectáculo original solo estaba Gabriel Rayo y yo, pero como el grupo ha venido creciendo decidimos mantener el nombre Mujer América e incluir fragmentos de otras obras que aún no se han estrenado por asuntos de presupuesto, quisimos hacer una experimentación, en los cuentos originales no habían cantos, ahora son dos mujeres llevando canciones y se están leyendo cuentos poéticos», refiere Ganímedes.

De acuerdo al director teatral se homenajeará a esas mujeres que se empoderan en los procesos socio-políticos. «Tendremos a Rencel Castillo presentando un monólogo que forma parte de nuestra obra Coven: Asamblea de Brujas, misma que aborda la temática de la violencia de género y lo sagrado femenino», añade el director.

Al son de la percusión

Por su parte Mary Rodriguez y Agnes Cajina deleitarán al público asistente con un concierto intimista acompañadas del percusionista Gabriel Rayo. La escena teatral estará a cargo de Castillo y Ganímedes.

En su caso Ganímedes presentará el cuento «Nunca más» es «en contra del feminicidio y de las violaciones que hacen sus maridos hacia sus esposas, por sentirse con el derecho de tomarlas cuando ellos desean», añade.

Algo que dejó claro es que la función es gratis. «No quisimos cobrar porque no queremos lucranos de esta temática, agradecemos a Rock Munchies que nos abrió las puertas, pero sí sabemos que es importante que como artistas tengamos una función social, que demos voces a las mujeres que han sido violentadas y a las que ya no están y creo que de eso se trata el arte y que nuestro público que nos viene siguiendo vea que no solo hacemos stand up shows, lo hemos venido haciendo desde la crisis del 2018», finalizó.

Tome nota

La actividad se realizará este sábado 07 de marzo, en Pizzeria Rock Munchies, a las 8:30 pm. Admisión es gratis. Este espectáculo tiene una duración de 50 minutos aproximadamente.