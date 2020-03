El Coronavirus cada vez está más cerca de Nicaragua, y las alertas aumentan ante la posibilidad de que el virus ingrese al país luego que se detectara dos casos sospechosos en el país vecino de Costa Rica. Pero, antes que la paranoia pueda adueñarse de la población, es necesario estar informado sobre el tema.

Leonel Argüello, médico especialista en epidemiología, manifestó que se debe «aprender» de lo que se informa fuera de nuestras fronteras para estar preparados para atender una eventual emergencia por Coronavirus. «El Coronavirus es un microorganismo que produce enfermedad respiratoria leve, moderada, grave y pronto ingresará a nuestro país, por tanto, es importante que nos preparemos a nivel individual, familiar y comunitario», expresó el especialista.

El epidemiólogo resaltó que si el Coronavirus ingresa al país no es por la amenaza de los casos de Coronavirus en el país costarricense, puesto que actualmente pudiera haber casos en Nicaragua que no se han descubiertos por el periodo de incubación de la enfermedad.

«El virus va entrar independientemente que haya casos o no en Costa Rica y no es un fracaso del Ministerio de Salud (Minsa), que no puede impedir que entre (el virus), la obligación del Minsa es detectarlo temprano, el error sería que no lo detecte temprano porque esta enfermedad, la persona puede entrar (al país) en periodo de incubación, y el problema es que en este período, vos podés transmitir la enfermedad. Perfectamente podemos tener casos y no nos damos cuenta», señaló.

¿En cuánto tiempo se confirman los casos?

Para que las autoridades de salud confirmen los casos sospechosos, el especialista señaló que dependerá de las pruebas de laboratorio y sus reactivos para que den los resultados en una o par de horas. «Los equipos, los países lo tienen, pero el reactivo es la sustancia en la cual al tomarme la muestra de sangre, de heces o de flema, se mezcla con ese reactivo y eso reacciona y te da negativo o positivo», explicó el epidemiólogo.

El especialista dijo que pese a que estas pruebas pueden arrojar resultados rápidos, las autoridades de salud siempre deben seguir realizando exámenes para confirmar. «Las pruebas rápida es para saber si son positivo pero luego deben confirmar, y eso te lleva más tiempo. De todas maneras, las medidas que vas a tomar en una persona sea o no Coronavirus son igualitas a las de un gripe», declaró.

La prueba de laboratorio del Coronavirus a la persona se le realiza principalmente en sangre, además de orina, heces y flema. Una vez confirmado el caso, el tratamiento es el mismo al de una gripe.

«Recordemos que la mayoría de los casos va hacer como una gripe, solo el 14 por ciento va a complicarse, y de ese 14 por ciento puede morirse el dos por ciento», declaró el epidemiólogo, quien añadió que todas las personas están propensas a contraer el virus, pero el mayor riesgo de complicación será para la persona de tercera edad o que presente otro tipo de enfermedades crónicas.

Informarse y practicar medidas

Argüello señaló que lo primero que debe hacer el nicaragüense es informarse sobre el Coronavirus, sus síntomas de alerta o las medidas de prevención. «Su sintomatología es similar al de una gripe con la aparición rápidamente de dificultad para respirar».

Según explicaciones del epidemiólogo, el Coranavirus se transmite de persona a persona, a través de la respiración, y al tener contacto con objetos contaminados, y luego se toca la boca, nariz y ojos. El periodo de incubación de virus es de 14 días, y los síntomas se pueden ver en un par de días o en una semana. Una vez que el caso sea confirmado, la Cuarentena durará lo que dure el virus (14 días).

El especialista insistió en que la primera acción de prevención contra el Coronavirus es lavarse las manos con agua y jabón regularmente. Al estornudar, cubrirse con la parte interna del codo o usar pañuelos desechables.

Asimismo, descartó la teoría de que si el Coronavirus llega al país, este no resistiría por las altas temperaturas, aunque aclaró que el tiempo de vida del virus (en el ambiente) es corta debido al calor. Tomar vitamina C tampoco impide o previene contraer la enfermedad.

El uso de mascarillas será solo para el paciente, para que las gotas de saliva no contamine los objetos a su alrededor. Una vez que este producto se humedece, hay que desecharlo porque alberga el virus.

El especialista recomendó no estresarse, comer bien, descansar bien, hacer ejercicios y practicar el hábito de lavarse las manos, desde el hogar, trabajo o donde se encuentre. «Esta es la oportunidad de aprender a lavarse las manos», enfatizó el especialista.