Peligro en el puerto de San Jorge por aglomeración de barcos, ya se reportó el primer choque en el lago

La reciente aprobación estatal de dos nuevos itinerarios para el barco El Rey del Cocibolca, propiedad de la Alcaldía de Altagracia, ha elevado el desorden y la aglomeración de embarcaciones en el puerto de San Jorge, Rivas, a niveles muy peligrosos.

La mañana de este sábado 7 de marzo El Rey del Cocibolca chocó con una lancha de madera, la Santa Martha, que se encontraba en el muelle cuando el ferry intentaba atracar. Apenas dos días antes, el pasado jueves, ese mismo barco estuvo a punto de impactar con el Ferry N° 3, propiedad de Transportes Arcia.

La aprobación de los nuevos itinerarios para El Rey del Cocibolca, firmada por la Dirección General de Transportes Acuáticos (DGTI) el reciente 3 de marzo, es una medida «irresponsable» porque el puerto no brinda las condiciones para tantos barcos, considera el transportista Renato Arcia.

«Con los horarios de antes estábamos bien organizados, pero ahora vienen e irresponsablemente dan un horario nuevo a este barco y en ese horario nuevo están todos los ferrys atracados. Se da el congestionamiento y se pone en peligro a todos los otros ferrys que en ese momento atracan», explica. «El puerto no tiene condiciones y como es demasiado grande, El Rey del Cocibolca no tiene espacio para sus maniobras».

Los nuevos horarios

De acuerdo con el documento firmado por el director de la DGTI, la incorporación de los itinerarios se hizo en respuesta a una carta que la alcaldesa de Altagracia envió el 24 de febrero, solicitando «un viaje redondo más con el Ferry El Rey del Cocibolca I».

Ahora ese barco tiene una salida más (a las 11:45 de la mañana) de San José del Sur a San Jorge, y otra (a las 2:00 de la tarde) de San Jorge a San José del Sur, con lo que completa tres «viajes redondos» al día.

Lo anterior ha provocado, según los empresarios del transporte acuático, peligrosas situaciones. «Esta semana casi choca con el Ferry N°3, porque cuando el Ferry N°3 va a entrando El Rey del Cocibolca va saliendo», asegura Renato Arcia.

Por otro lado, los barcos han tenido que compartir rampa, porque solo hay tres para los cinco ferrys que atracan en el puerto. Además, afirma Arcia, debido a que los horarios quedaron muy ajustados, a veces al barco que va entrando le toca esperar en el lago a que El Rey del Cocibolca termine de cargar y salga.

Por esa misma razón luego de que el barco de la Alcaldía de Altagracia impactó a la lancha Santa Martha, el Ferry N°3 estuvo «dando vueltas» durante media hora mientras el problema se arreglaba, porque no había espacio para que otro barco atracara.

Pérdidas económicas

Los empresarios perjudicados se pronunciaron como Cámara Nacional de Transporte Acuático (Canata) en una carta dirigida al presidente Daniel Ortega y firmada el reciente 5 de marzo. En el documento se declaran «consternados y sumamente preocupados por lo que está pasando en el transporte acuático en la Isla de Ometepe», pues aparte de que la aglomeración de barcos representa muchos riesgos, consideran que el aumento de la competencia les generará pérdidas económicas.

«En la ruta entre la Isla de Ometepe y San Jorge el transporte acuático ha estado funcionando con el 25 por ciento de sus capacidades en pasajeros y carga, en las temporadas de vacaciones como la Semana Santa es cuando el transportista se defiende para subsidiar los demás meses malos y es cuando nos ponen la competencia desleal autorizada por las autoridades del transporte acuático», expresa la carta firmada por los cinco transportistas propietarios de los cinco ferrys y las dos lanchas que circulan por el lago Cocibolca.

Para los empresarios, la solución es que los horarios regresen a como estaban antes. «Hasta ellos mismos pierden porque no hay demanda de pasajeros», sostiene Arcia.

De seguir las cosas así, dice, hay peligro de que «se rompa un barco» por estar esperando en el agua con carga pesada y pasajeros o, peor, de que dos embarcaciones choquen de frente y alguna de las dos se hunda.

«El Gobierno ha estado recetándose más itinerarios para el barco de ellos, El Rey del Cocibolca, un barco demasiado grande. Un mal giro y pueden desbaratar cualquier embarcación, que en este caso yo fui el salado», lamenta Manuel Centeno, dueño de la lancha Santa Martha, que en el accidente resultó, entre otros daños, con la proa reventada.

«Todos los días vivo en zozobra, tengo que estar pendiente de que no me desbaraten la lancha», dice. «No pueden estar aprobando nuevos itinerarios porque no hay condiciones aquí en el puerto. Está saturado. Tienen que remodificarlo».