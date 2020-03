El Barcelona se salva gracias a un polémico penalti anotado por Messi

El VAR evitó un problema gordo al Barcelona y un penalti por mano clara de Le Normand a falta de 10 minutos que Martínez Munuera no vio en directo deja a los de Setién como líderes momentáneos a la espera de lo que haga el Madrid ante el Betis. La Real Sociedad, que sigue de dulce tras lograr el pase a la final de Copa hace sólo unos días, mereció algo más pero se fue de vacío pese a su buen partido gracias al gol de Leo Messi, quién si no.

Los de Setién se encontraron con un equipo que se atrevió a disputarles la posesión y lo logró en muchos momentos. El cuadro azulgrana, pese a la victoria, pierde identidad y algunos equipos le empiezan a perder el respeto, algo que no se puede permitir un equipo como el azulgrana. Fallan cosas en la misma base del club y debería tomar medidas antes de perder su disfraz de súper equipo. Este Barcelona está tocado y empieza a no dar miedo. Está en cabeza de LaLiga y tiene todo a favor en la Champions para meterse en cuartos, pero esto no basta. Y así no va a ganar nada. Messi ya no basta y los pitos de la grada así lo manifiestan.

El Barcelona regresaba al Camp Nou tras la derrota en el Clásico, la movida de las formas de Eder Sarabia y la flamante Real Sociedad como rival. No era un buen preámbulo y la nueva pañolada con la que recibió la afición al palco hacía prever que la tarde no iba a ser plácida. El once de Setién no reflejaba grandes novedades salvo la titularidad de Braithwaite. Si fuera por las ganas que le pone en el campo, el danés sería titularísimo. En la otra banda, otro partido para olvidar de Griezmann.

La Real afronta tres partidos en siete días y tenía que rotar sí o sí. Pasó con nota la prueba de Miranda que el llevó a la final de Copa, y en cuatro días tenía dos salidas ligueras al Camp Nou e Ipurua con una plaza Champions en juego. Imanol tiene una plantilla compensada, pero no como para hacer locuras y decidió reservar a alguna de sus figuras para el derbi guipuzcoano por lo que en el once de Barcelona hizo seis cambios. Aún así le salió un equipo más que apañado pese a la ausencia de Oyarzabal entre otros. Gorosabel o Barrenetxea cumplieron a la perfección. La Real es un equipo que también busca la posesión y le discutió el control del juego a los azulgrana. Odegaard dejó su sello en su estreno en el Camp Nou, sobre todo en la primera parte.

Los dos primeros remates azulgranas en el partido fueron de Braithwaite y rugió el Camp Nou. Hay comunión del nuevo con la grada. Pero las mejores ocasiones fueron para Messi. La primera, tras falta de Leo sobre Llorente, la detuvo Remiro y la segunda rozó el poste tras un pase de De Jong. Al descanso se llegó con un justo empate inicial y con algún leve silbido de la grada ante las dificultades del Barça a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. Algo preocupante porque empieza a ser costumbre y no se ven mejorías. La sangre fría de Ter Stegen en algún pase provocó más de un susto en a grada. Remiro quiso solidarizarse con el alemán y también realizó alguna acción temeraria con el balón en los pies. La Real tuvo llegada, pero sin ocasiones claras.

En la segunda mitad, la dinámica fue la misma pero con mayor dominio del Barcelona. Messi y Rakitic tuvieron las primeras ocasiones pero Remiro estuvo resolutivo. A falta de media hora Imanol sacó a Oyarzabal pensando en dar mayor protagonismo a su equipo, pero su salida coincidió con los mejores minutos del Barça. La Real estaba tocada, pero el cuadro azulgrana no lo supo aprovechar y con el paso de los minutos se igualaron las fuerzas. Disparos lejanos de Oyarzabal, Isak y Monreal que no vieron portería llevaron el nerviosismo a la grada. Pero a falta de 10 minutos se produjo la jugada clave del choque. Melero López desde la sala VOR avisa a Martínez Munuera de que ha habido una mano en el área de la Real y, tras ver la jugada en el monitor, el valenciano señaló el penalti que transformó Leo Messi. Con el tiempo cumplido marcó Jordi Alba, pero fue anulado por fuera de juego. Pese a la victoria, este Barcelona sigue generando dudas y llegamos a la fase definitiva de la temporada.