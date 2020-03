China: hotel en cuarentena se derrumba, 70 personas bajo escombros

Unas 70 personas permanecían atrapadas este sábado (07.03.2020) bajo los escombros tras el desplome de un hotel en la ciudad china de Quanzhou, en el sureste del país, utilizado para albergar a personas en cuarentena por el coronavirus, informaron fuentes oficiales.

El hotel Xinjia se derrumbó alrededor de las 19:30 hora local (11H30 GMT) y los servicios de rescate han podido sacar hasta el momento a 37 personas, según un comunicado de autoridades locales de Quanzhou, ubicada en la provincia de Fujian, y que tiene 47 casos registrados de COVID-19.

El edificio de 80 habitaciones había sido convertido recientemente en punto de acogida y cuarentena para personas que tuvieron contacto con pacientes contaminados por el virus, según El Diario del Pueblo. El hotel fue inaugurado hace apenas dos años.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China’s Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

