Policía Orteguista impide a feminista Mirna Blandón salir de su casa, en Managua

La Policía Orteguista (PO) mantiene bloqueado, con un microbús, el andén donde está ubicada la casa de la feminista Mirna Blandón. Además, cuatro uniformados se mantienen en el sector y motorizados asedian su casa.

Esto ocurre un día antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo que para Blandón significa que no quieren que salga a manifestarse por los derechos de las mujeres, como lo hacían antes de que el régimen de Daniel Ortega incrementara la represión contra las organizaciones feministas.

Blandón relató a LA PRENSA que desde las 7:00 a.m. de este sábado, la Policía Orteguista llegó a tomar fotos de su casa. Dos motorizados y cuatro policías se quedaron en la entrada del andén, que solo tiene ese espacio para salir o entrar, porque queda en un tope.

Luego se retiraron los motorizados y solo quedó un microbús bloqueando la única entrada al andén.

Blandón es una de las dirigentes feministas más reconocidas en Nicaragua. Por cinco años consecutivos el régimen de Daniel Ortega, que lleva 13 años en el poder, no ha permitido que las feministas realicen su marcha en el Día Internacional de la Mujer, en la que visibilizan la demanda por el cumplimiento de sus derechos.

El fin de semana pasado también la casa de Blandón estuvo asediada por la Policía, cuando dos políticos opositores habían convocado una marcha por la liberación de los presos políticos, el pasado 25 de febrero.

Violencia de Estado

Blandón dijo que lo que pretende el régimen es evitar cualquier manifestación de las mujeres en su día, pero aseguró que su organización no va a convocar ninguna movilización, porque no quieren poner en riesgo a las mujeres.

«Son maneras intimidatorias de impedirnos una vez más a las mujeres expresarnos públicamente. Aquí ya no solamente estamos hablando de la violencia machista, estamos hablando de la violencia de Estado, que ordena sus fuerzas policiales intimidar, atemorizar a feministas, que con todo el derecho del mundo tendrían valga la redundancia el derecho a movilizarse, a andar en las calles. Ya con este llevamos cinco años que no nos dejan movilizarnos, que no nos dejan expresarnos en las calles», dijo Blandón.

La feminista dijo que otras colegas mujeres también se mantienen asediadas en este momento, pero que prefieren no revelar su situación.

Desde el 18 de abril de 2018, las protestas son reprimidas con ataques armados de la Policía Orteguista y grupos armados afines a Ortega, lo cual mantiene al país en una profunda crisis económica, política y social. Más de 328 personas murieron por la represión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.