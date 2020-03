La “mansión” de los músicos

Es 1937 y la fábrica alemana Oscar Walker —dedicada a la fabricación de órganos tubulares— recibe una solicitud en la que le piden enviar un técnico que repare el órgano tubular de la Catedral Metropolitana de Costa Rica. Juan Bansbach —en ese entonces— técnico trabajador de la fábrica ubicada en Alemania, se entera por un cartel de la oportunidad laboral y decide indagar sobre la oferta.

Uno de los nietos de Juan Bansbach, el ingeniero industrial Stephan Bansbach, recuerda que su abuelo comentaba que tomó el papel y se propuso ir a ese “nuevo mundo” a hacer ese trabajo, pero antes habló con sus superiores.

—Quiero ir a ha hacer ese trabajo —dijo Juan Bansbach a uno de sus superiores.

—¿Sabe dónde queda? ¿Qué idioma hablan? —cuestionó el superior de Bansbach.

—No, no tengo idea —confesó Bansbach.

—Investigue y vuelva a decirme si realmente quiere ir —culminó el superior.

Al día siguiente, según Stephan, el técnico de la fábrica regresó ante sus superiores y les dijo que el país era Costa Rica y que ahí hablaban español, que tendría que aprender porque estaba dispuesto a ir a realizar el trabajo. Desde entonces comenzó todo el preparativo para enviarlo hasta ese “nuevo mundo”.

Lea también: Los exiliados de Catarina

La curia de la Catedral Metropolitana organizó con Bansbach su viaje a Costa Rica. El técnico tuvo que recorrer largas semanas a bordo de un barco para llegar hasta Puerto Limón.

“Se fue por un contrato de seis meses y ahí estuvo trabajando, pero mientras estaba en Costa Rica lo contrataron otras iglesias para que les hiciera otros trabajos, entonces se quedó más tiempo”, comentó Stephan Bansbach, de 48 años de edad.

Juan Bansbach, además de hacer las reparaciones en Costa Rica, salía del país del sur hacia el norte de Centroamérica. “Se iba en motocicleta a reparar órganos de otras iglesias de Centroamérica”, reveló el nieto.

Sin embargo, la idea de montar una tienda de instrumentos musicales llegó hasta abril de 1937, luego de haber recibido varios pedidos para traer ciertos instrumentos desde Alemania.

La primera tienda Bansbach se inauguró en San José, Costa Rica, el 22 de abril de 1937. En el lugar, además de vender productos musicales, se ofrecía el servicio técnico de reparación de productos.

Años después de su llegada a Costa Rica, Bansbach conoció a la también alemana Hilda Miller, quien estaba de vacaciones visitando a unos familiares. Ambos decidieron casarse y Miller se convirtió en su mano derecha en el negocio. En Costa Rica trabajaron duro hasta abrir cuatro tiendas en total, incluyendo la central en San José.

En Nicaragua

En 1994, cuando los Bansbach Miller encargaron el negocio a sus hijos Hans y Willmar, nació la idea de llevar a Nicaragua la primera tienda de música.

Stephan revela que la idea inicial fue de su padre Hans Bansbach, ya que su abuelo había decidido retirarse del negocio. Los Bansbach también intentaron hacer negocios en Honduras, sin embargo, las pérdidas que generó el huracán Mitch, en 1998, los obligó a cerrar. Actualmente solo tienen tiendas en Costa Rica y Nicaragua.

Lea también: Feddy Navas: «Arnoldo Alemán debería estar en la cárcel»

La Bansbach inició con éxito en Nicaragua en una casita alquilada, a pocos metros de la ferretería Sinsa, en Altamira, Managua. Solo ofrecían productos musicales.

A como suele ocurrir con otros negocios en Nicaragua, alrededor de la Bansbach se ubicaron otros negocios similares. Sin embargo, en la Bansbach —según sus propietarios— siempre han procurado ofrecer lo más actual y las mejores marcas del mercado musical.

Algunas de estas marcas son: Yamaha, Shure, Bose, Roland, D’addario, Washburn, Lazer, Laney, Neutrik, LP, Remo, Vic Firth, Martin, DW, Paiste, Zildjian, K&M, Elixir y Gibraltar, Gibson, Top Pro, Meinl y Marshall.

Un año después de la inauguración de la tienda en Nicaragua, Juan Bansbach falleció a los 84 años de edad, el 9 de diciembre de 1995. Sin embargo, el legado Bansbach perduró gracias a sus hijos y nietos.

En sus primeros cinco años de existencia, la tienda Bansbach Nicaragua reportó buen crecimiento. Había ganancias por ventas y reparaciones y los inversionistas alemanes se sentían satisfechos y pensaron en hacer crecer la tienda.

En 1999, los Bansbach se propusieron agregarle una academia de música a la tienda de reparación y venta de instrumentos, algo que ya habían hecho en Costa Rica 30 años antes. Compraron un local cuatro cuadras al norte de la antigua casa que alquilaban. Le dieron forma al auditorio, área de venta, bodega, oficinas y un amplio parqueo, que luego serviría para conciertos de sus mismos alumnos.

El desfalco

Entre los años 2000 y 2005, según la actual gerencia del negocio, del Bansbach, hubo un “problema” con la administración anterior que dejó cuantiosas pérdidas. Pero fue hasta aproximadamente el año 2009 cuando los inversionistas alemanes se enteraron de la pérdida y el negocio estuvo a punto de quebrar.

“Se detectó que estaban haciendo robos en productos, mercadería. Era todo un desfalco. Los dueños inmediatamente lo retiraron (al administrador). Entonces, surgió la posibilidad de que mi esposa y yo viniéramos a Nicaragua”, detalló el actual gerente, el costarricense Dennis Paniagua.

Lea también: Daniel Rodríguez Moya: «Los nicaragüenses deben priorizar su objetivo en común»

Paniagua, quien en ese año era considerado como uno de los mejores vendedores de la tienda en Costa Rica, vendría a Nicaragua solo por seis meses.

“La tienda tenía, por decirlo así, la intención de probar seis meses, porque el desfalco había sido muy fuerte… Entonces se hizo una propuesta tentativa de venir por seis meses a mi esposa y a mí, para ver si la empresa podía caminar o se cerraba definitivamente”, reveló Paniagua.

Paniagua, administrador de empresas con énfasis en informática, recuerda entre risas ese momento. “Estaba junto a mi actual esposa, quien en ese entonces era mi novia, y vinieron y nos dijeron ‘ey… ¿ustedes no piensan casarse?’ Nos hicieron la propuesta y, literalmente, unas semanas después de la propuesta nos casamos”, confesó.

Los ahora esposos partieron para Nicaragua el 5 de mayo de 2009, tres días después de casarse. Pero la aventura, que inició pensada en seis meses, se les convirtió en 11 años y medio de residencia en territorio nicaragüense. En el país nació su único hijo, quien ahora tiene siete años.

La reinvención

Con Paniagua ya en Nicaragua, el primer paso era levantar la Bansbach, reinventar la forma de llegar a sus clientes.

La tienda, según Paniagua, está especializada en tres grandes familias de instrumentos: de cuerda, viento y electrónicos y percutivos. Empezaron a enfocarse en tener los productos al día, organizar bodega, promocionar instrumentos antiguos para renovar por los del año, organizar actividades dentro de la tienda y promocionar más los cursos.

Paniagua, quien se autodefine como apasionado de las guitarras, explicó que una de las ventajas que tiene la Bansbach, con respecto a su competencia, es que su gerente también es músico.

El gerente de la Bansbach tiene 10 años de haber conformado la banda Sincodigo, la cual considera es el ministerio desde el que le sirve a Dios. Además, su pasión por la música le ayuda a hablar el mismo lenguaje de los músicos y esto le da un plus a la hora de vender, pues conoce los productos, su uso y calidad.

Paniagua valora que desde siempre se ha comportado en la Bansbach como un “antigerente”, pues, lejos de esconderse detrás de un escritorio en una oficina, ha preferido estar cerca de sus clientes, a quienes además considera unos amigos.

“Yo tengo mi escritorio en medio de la tienda. Con un cafecito atiendo a los demás y hasta les digo a los clientes que venga y yo mismo les limpio su guitarra”, comentó Paniagua.

Paniagua explicó que han implementado, como política de la empresa, un programa que se llama “Nicaragua en Armonía”, el cual abarca cuatro puntos: vivir en un ambiente y en un ecosistema biosostenible, a través de la promoción de conciertos en los que se insten prácticas amigables.

También tienen el proyecto “Flautas Dulces, Vientos del Mañana”, el cual intenta que los niños desde su formación en primaria empiecen a practicar, a conocer y dominar la respiración, la digitación y la postura. Sin embargo, asegura que ha sido un poco difícil desarrollarlo en Nicaragua por la falta de interés del sistema educativo público, pero en el privado han tenido buena aceptación.

Otra de las políticas innovadoras que aplica la Bansbach es “Sí Tocar”, la cual consiste en que cada persona o músico que ingrese a la tienda puede tocar los instrumentos, escuchar como suenan y familiares con ellos aunque no necesariamente vaya a comprar.

“Las personas saben que pueden venir las veces que quieran a tocar, aunque la unidad de negocio es las ventas, nosotros buscamos hacer amigos y no clientes. Nosotros buscamos que ese tercer lugar al que la gente quiera ir a distraerse un rato sea nuestra tienda”, afirmó el gerente de Bansbach Nicaragua.

Esa cercanía con los clientes, según Paniagua, hizo que la Bansbach llegara a tener clientes tan conocidos por su trayectoria musical como los Mejía Godoy, Hernaldo Zúñiga, Luis Enrique y Andrés Sánchez. También era visitada, quizás más esporádicamente, por personajes públicos como la exjefa policial Aminta Granera y algunos hijos de políticos.

Asimismo, comentó que parte de su pasión por las guitarras le ha permitido entregar a sus clientes un momento con su colección de guitarras antiguas de los años sesenta, setenta y ochenta. También explicó que el método de enseñanza que han aplicado —desde hace unos seis u ocho años— en la academia son basados en técnicas de estudio japonesas, directamente de Yamaha y vinculadas al sistema internacional, que se enfoca en que los alumnos experimenten la música como un complemento de su carrera.

Sin embargo, las buenas cifras y resultados en ventas y colocación de cupos en la academia —desde abril 2018— empezaron a verse afectados. Paniagua resalta que aunque salieron “bien librados”, la realidad fue que de 450 estudiantes que captaban cada semestre, se redujo a 265.

El siniestro

El 23 de febrero de 2020 llega otro golpe a las finanzas de la Bansbach. El reloj marcaba las 8:07 de la noche y Paniagua recibe una llamada, mientras estaba en su casa, listo para ir a dormir.

“Me dicen que la Bansbach se está quemando y que necesitan abrir. Salí de mi casa, tomé mi vehículo y le dije a mi esposa que como creyentes en Dios oráramos para que donde estuviera el fuego se detuviera”, relató el gerente.

Paniagua se puso en cinco minutos. Cuando estuvo a una cuadra del local tuvo que dejar tirado su vehículo y salir corriendo hasta la entrada, pues el perímetro estaba cerrado y docenas de autos —donde se trasladaban cristianos y músicos que estaban ahí buscando ayudar— se encontraban estacionados en la zona.

El gerente ingresó al lugar mientras el humo invadía toda la propiedad. Cogió las llaves y abrió. Los bomberos indicaron a la administración del local que el incendio se originó en el área de empaque.

Paniagua consideró que, aproximadamente, el 30 por ciento de la tienda se quemó, aunque otros instrumentos sufrieron daños no porque se quemaran sino porque se derritieron por el calor. Hasta el cierre de este trabajo, según la gerencia del Bansbach, el dictamen del Cuerpo de Bomberos sobre las causas del siniestro no se les había dado a conocer.

Alejandra Salmerón, integrante de la banda Aled, aseguró que a eso de las 8:30 de la noche del 23 de febrero, mientras ella se encontraba en su negocio de hamburguesas Shezzis, se enteró por mensajes de unos amigos e información en las redes sociales que la Bansbach —un lugar que considera su segundo hogar— se estaba quemando.

Salmerón, de 20 años de edad, cuenta que su primera escuela de música fue la Bansbach, luego que protestara antes sus padres que la obligaron a estudiar dos meses de veterinaria. “En la Bansbach tuve mi primera experiencia musical. Formé una banda porque había un área que se llamaba ensamble, donde escogían a los mejores alumnos de cada área y los integraban a una banda, entonces a mí me juntaron con cinco chavalos. Nos llamábamos Arco y Fuego y tocábamos metal, entonces, saber que se estaba quemando me tenía en shock, estaba frustrada por estar tan lejos y no poder ayudar”, lamentó la cantautora e intérprete nica.

Stephan Bansbach, nieto del fundador de las tiendas Bansbach, también relató que cuando se enteró del incendio se encontraba en la cama listo para dormir y su hermano Werner Bansbach, también ingeniero industrial y con quien dirige las tiendas Bansbach, venía en un vuelo desde Alemania, por lo que inmediatamente se pusieron de acuerdo y el 24 de febrero estaban llegando a Nicaragua.

El gerente de la tienda Bansbach Nicaragua asegura que el local “sufrió muchísimo daño, pero aún así no era lo que podía haber pasado”, ya que es fiel creyente de que Dios retuvo el incendio solo en la zona de empaque para que los daños no fueran peores si llegaba a la bodega.

Las 48 horas después del incendio los 22 trabajadores de Bansbach, además de los amigos músicos, estudiantes de la academia y amigos de la tienda, se han ocupado en seleccionar los instrumentos derretidos, dañados, buenos, funcionales y los definitivamente inservibles.

“Ya en esta parte es el seguro que tiene que dar su veredicto y habrá cosas que se van a declarar como pérdida total, aunque parezca que están funcionales, hay otros que del todo se nota que ya no se puede hacer nada, pero hay otros a los que no les pasó nada”, comentó Paniagua.

El gerente de la Bansbach aprovechó para agradecer a las docenas de personas que llegaron a colaborar en la evacuación de las cosas de la bodega y de la tienda. Además de todos los que han extendido sus muestras de solidaridad en las redes sociales y en persona, llevando agua o dando una hora de su tiempo para ayudarle a seleccionar.

Paniagua es creyente de que en medio de tanta mano amiga que han encontrado en esta nueva dificultad, “los ayuda a encontrar una motivación para seguir con más fuerzas que nunca”.

Es por ello que sentenció que ahora —en cuanto terminen las mejoras del lugar— “vienen con más fuerza que nunca, con más actividades que nunca, con más actividades que nunca. Acojo lo que nos dijo una de nuestras seguidoras en las redes sociales que dijo que antes la Bansbach era la casa de los músicos, pero que hoy se volvería en la mansión de los músicos, pues vamos a estar muchos más y más juntos que nunca”.

Paniagua adelantó que como agradecimiento a Dios, por no haber permitido que el incendio destruyera más de la tienda, harán el próximo 14 de marzo un concierto de agradecimiento que se llamará Music and Dinner, el cual no tendrá costo de entrada.