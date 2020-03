Las grandes pandemias en la historia de la humanidad

Estas enfermedades han acabado con la vida de millones y millones de personas desde el inicio de la humanidad. Muchas ya no son un peligro, mientras otras continúan infectando y matando. La última que amenaza con ser pandemia es el coronavirus.

Es la pandemia que más personas ha matado a lo largo de la historia. Se tienen registros de su existencia desde el año 10,000 a.C. En la Europa del siglo XVIII se extendió de manera dramática matando y desfigurando a millones. En algunos pueblos se llegó a prohibir poner nombres a los niños hasta que sobrevivieran a la viruela. Gracias a esta enfermedad se inventaron las vacunas. Se considera erradicada desde 1980.

El sarampión

Esta enfermedad infecciosa todavía convive con nosotros. Antes de que 1963 cada dos o tres años se desataban epidemias mundiales de este mal que llegaba a matar a más de dos millones de personas. Solo en 2017 murieron más de 110 mil personas en el mundo y la gran mayoría eran niños menores de 5 años. Se calcula que a lo largo de la historia ha matado a más de 200 millones de personas.

La gripe española

A diferencia de la viruela y el sarampión que mataron a millones a lo largo de varias décadas,

la gripe española acabó con la vida de entre el 3 % y el 6 % de la población mundial en tan solo un par de años (1918-1920). Se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas. La Primera Guerra Mundial fue fundamental para que esta pandemia se volviera tan letal.

Peste negra

Es causada por la enterobacteria Yersinia pestis, se habla de que es uno de los microorganismos más mortíferos de la historia de la humanidad. Se le llamó también Peste bubónica por las enormes ampollas que provocaba. Hizo una auténtica masacre en la edad media, llegando a matar a más de 75 millones de personas.

VIH

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida está entre las cinco pandemias mundiales más importantes en la actualidad. Esta enfermedad es una de las más estudiadas. Lo que provoca este virus es que el sistema inmunitario no funcione de buena, manera así que en resumen no es el VIH lo que te mata, sino cualquier enfermedad por muy pequeña que sea. Se calculan unos 25 millones de víctimas del VIH y todavía no tiene cura.

El tifus

La vacuna contra esta enfermedad fue desarrollada por el polaco Rudolf Weigl, en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por una batería del género Rickettsia. Se contagia por la picadura de piojos, pulgas, ácaros y garrapatas. Ha matado a más de cuatro millones de personas a lo largo de la historia.