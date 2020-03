Aaron Boone, mánager de los Yanquis sobre Jonathan Loáisiga: «Creo que tendrá un gran impacto en nuestro equipo»

Ahora que Jonathan Loáisiga está sano, ha vuelto a mostrarse como un lanzador prodigioso, con todo el equipaje para convertirse en estrella. La incertidumbre que le había rodeado, no estaba relacionada con su nivel respuesta sobre la colina, sino con su falta de salud.

Y aunque su desempeño perfecto en el entrenamiento primaveral llegó a su final este sábado, Loáisiga sigue mostrando cifras impresionantes, que no solo le han asegurado un lugar en los Yanquis, sino que lo muestran como potencialmente útil en múltiples funciones.

“Tenemos algunas ideas claras sobre lo útil que podría ser. Aún nos faltan algunas semanas para encontrar el mejor lugar para él, pero estoy realmente confiado en que tendrá un gran impacto en nuestro equipo”, afirmó el mánager de los Yanquis, Aaron Boone.

El veloz tirador nicaragüense quedó a un strike de completar una faena brillante contra los Piratas el sábado en Bradenton. Luego de dos outs y habiendo puesto a John Ryan Murphy en cero y dos, lanzó una recta que Murphy metió entre los fanáticos del leftfield.

Hasta ese momento, Loáisiga había lanzado 6.2 entradas sin carreras en la primavera. Un doble de Gregory Polanco en ese mismo segundo inning, había sido el primer hit cedido en toda la pretemporada, en la que todavía no concede bases por bolas y poncha a once.

“Estaba a un pitcheo de terminar y probablemente deseaba continuar lanzando. Adelante en el conteo, erró con una recta baja y al medio que fue sacada del parque. Pienso que probablemente él debió ir con un pitcheo de quiebre, pero trabajó duro”, reconoció el mánager Boone.

¿Qué dijo Loáisiga?

Loáisiga por su parte, se mostró contento con sus resultados en el Spring Training y todo lo atribuyó a su trabajo durante el receso de temporada. Indicó además que no le preocupa el rol que le toque desempeñar este año, si es abriendo partidos o saliendo desde el bullpen.

“He trabajado bastante en la temporada muerta para ponerme en buenas condiciones y venir aquí con la mentalidad de comandar mi recta. Esa fue mi prioridad, ser capaz de ejecutar ese pitcheo y eliminar las bases por bolas. Luego lo demás funcionaría”, explicó Loáisiga a la cadena YES.

El “Pistolero de Las Sierritas”, quien es asistido durante las entrevistas por Marlon Abreu, el intérprete de los Yanquis, cuya abuelita es de León, Nicaragua, dijo además que no tiene problemas en trabajar en el rol que el equipo neoyorquino le asigne en la temporada regular.

“Como he dicho siempre, no importa cómo me use el equipo. Si me utilizan para sacar un out, un inning o múltiples innings, donde sea. Donde sea que el equipo me necesite, ahí voy a estar yo para el equipo”, dijo el tirador, quien muestra 2.57 en efectividad hasta ahora.

Los detalles

En cuatro salidas en el Spring Training, Jonathan Loáisiga ha lanzado siete episodios, en los que admite dos hits, dos carreras limpias, sin bases y con 11 ponches.

En esos siete innings, ha realizado 48 lanzamientos, es decir, a un promedio de 6.85 envíos por episodio, que es formidable, más aún si se trata de un ponchador.

En su carrera, como abridor, tiene 2-2 y 4.50 en 30 innings lanzados, con 35 ponches y 15 bases. Como relevista, tiene 2-0 y 5.13 en 26.1 entradas con 35 ponches y 13 bases.

