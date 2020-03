Al Bóer no le bastó con dos jonrones para ganar, León sigue perdiendo y Chinandega se sostuvo en el liderato

Al Bóer no le bastó con los cuadrangulares de Juan Carlos Urbina y Javier Robles para barrer a Matagalpa. Aunque perdieron 8-5, finalizaron con la serie a su favor y afianzados en el liderato del Grupo A con 13-4, dos juegos por encima de Estelí. César Orozco ganó el encuentro, salvando Norman López y Ariel Rayo fue clave con un vuelacerca. Estelí, segundo lugar, venció en los tres desafíos a Madriz, siendo este último 6-3 con Nahúm Rodríguez alzándose con la victoria. Y Boaco fue el otro titular de la jornada con la barrida propinada a Río San Juan, ganando el último por nocaut (14-4).

En el Grupo B, la Costa sigue de líder a medio juego de los Dantos, a pesar de haber perdido la serie ante ellos. Oscar Rayo triunfó y Kevin Ramírez, quien tuvo un buen paso en la Sub-23, salvó el encuentro finalizado 6-4. Chontales se colocó en el tercer lugar derrotando a Zelaya y se hizo con la serie (2-1), destacando José Elías Villegas (ganador) y los cuadrangulares de Sandy Bermúdez e Iván Hernández.

La vuelta de Sandor Guido a León en el Grupo C no cambió mucho en el resultado final. Los felinos perdieron ante Carazo (3-2) en 10 entradas con Roberto Martínez enfrente de la colina y por ende la serie (2-1). León está de quinto empatado con Rivas y, Granada, atrás a un juego. A pesar que Chinandega perdió este domingo 9-7 ante Granada, ganó la serie 2-1. Victoria para William Raudez y Wilson Flores cargó con el revés. Los Tigres al mando de Vicente Padilla están siendo la revelación del Campeonato de Primera División con el liderato del Grupo C. Además, Masaya noqueó 11-1 a Rivas con Lesther Torres sobre el montículo y jonrón de Enmanuel López.