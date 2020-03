“No soy un objeto sexual”. Las fotos de Michelle Lacayo para denunciar la violencia hacia las mujeres

View this post on Instagram

Soy libre de expresarme como quiera, ya sea a través de palabras, de mi cuerpo, del arte, de la fotografía. Y sea como decida expresarme, tengo el DERECHO a ser respetada. TODAS LAS MUJERES SOMOS MERECEDORAS DE RESPETO E IGUALDAD. Que comparta fotos semi desnudas no me hace menos, no me hace fácil, no me hace zorra, y no me quita valor, mis fotos no son el problema, si no el morbo de los hombres, y el machismo que se radica entre mujeres. #NiUnaMenos #8M . . . 📸 @andreasaro_ @carnationstudioni 💄 @kevinsandino_ @wetnwildnica @nicabeautybrands #lamujerserespeta #respeto #igualdad #sororidad #diadelamujer #libre #feminism #feminismo #juntassomoselcambio #sexualidad #seminudes