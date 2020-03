Iglesia ve Estado de Sitio en Nicaragua

La Iglesia católica, a través de su Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, continúa presentando a los fieles cristianos y personas de buena voluntad que quieran escucharla, análisis actualizados sobre la situación por la que atraviesa el país, para iluminar, desde el Evangelio de Jesucristo, el camino por el que el pueblo transita.

El último comunicado expresa que: “No se vislumbran hasta el presente caminos de una salida pacífica a la crisis, cuyos obstáculos principales son la falta de condiciones mínimas para elecciones, la división por intereses mezquinos, el Estado de Sitio de facto y la continua violación de derechos humanos confirmada por organismos internacionales, que alargan la agonía del pueblo”.

Estado de Sitio “de facto” implica la supresión de los derechos y garantías constitucionales y el aumento de la fuerza represiva, abusivamente, por las vías de hecho, no “de iure” (de derecho). Es una situación grave.

Ante esta situación, en que la Iglesia ve la existencia de un Estado de Sitio de facto, expresa que: “Se hacen muy actuales las palabras del poeta: ‘Cristo va por las calles flaco y enclenque, Barrabás tiene esclavos y charreteras, y en las tierras de Chibcha, Cuzco y Palenque, han visto engalonadas a las panteras’. (Rubén Darío. A Colón)”.

El comunicado agrega: “Para esta Cuaresma 2020 el papa Francisco nos invita en nombre de Cristo a dejarnos reconciliar con Dios. (Cf. 2 Cor. 5, 20). Al empezar el tiempo de Cuaresma con la imposición de la ceniza, se nos abre un camino de exigencias cristianas. La reconciliación con Dios implica el encuentro con el hermano, pues es el único camino para cumplir la voluntad del Señor. No debemos ser indiferentes o simples espectadores, ante situaciones dolorosas y dramáticas que se siguen dando en el país”.

Luego enumera algunas de esas situaciones consideradas dolorosas y dramáticas y sobre las cuales exhorta a no permanecer indiferentes, como: “El asedio contra cualquier expresión opositora y organizaciones de víctimas que reclaman justicia y verdad, agresión física hacia el ejercicio del periodismo, lenguaje soez y violencia irracional de parte de quienes deberían proteger la seguridad de los ciudadanos. Con dolor hemos recibido noticias de crímenes y muertes impunes, especialmente en las comunidades del interior del país”.

Viniendo de una Comisión de la Arquidiócesis de Managua, una instancia que forma parte oficial de la Curia Arzobispal, debe tomarse muy en serio la preocupación que en estos comunicados la Iglesia muestra sobre la situación nacional, dado que no es la opinión que pueda tener una persona o un grupo de personas en las estructuras eclesiásticas. La Iglesia la forman todos los bautizados, y, en casos como este, los párrocos y vicarios distribuidos por todas las ciudades, pueblos, municipios, barrios y comarcas, recogen el sentir mayoritario de toda la feligresía y lo llevan al seno de las diferentes comisiones que trabajan colaborando con su obispo y bajo su guía y autoridad. Es válido decir que las autoridades católicas tienen una fuente de información directa y confiable del sentir popular.

A pesar del triste panorama, “doloroso y dramático”, que se ve en Nicaragua, la Iglesia exhorta a no perder la esperanza, citando un texto bíblico: “Acosados pero no abandonados, nos derriban pero no nos rematan (2 Cor. 4, 9)”. Y agrega: “En medio de la prueba nos mantenemos firmes en la fe y la esperanza, sostenidos por Cristo el vencedor de la muerte, que irradia su luz pascual a todos los que le abren el corazón y la mente en este tiempo de gracia”.

Finaliza animando a perseverar, durante esta Cuaresma, en la oración, el ayuno y las obras de caridad. Al respecto, es significativo que el comunicado inicie con esta cita del Libro del Profeta Isaías: “Este es el ayuno que yo quiero: Soltar las cadenas injustas, desatar las correas de opresión, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos (Is. 58, 6)”.

El autor es abogado y comentarista político y de temas religiosos.

