Sheyla Flores tras debutar de titular con Deportivo Saprissa: «Los sueños si se cumplen»

El día tan esperado finalmente llegó para la futbolista nicaragüense Sheyla Flores, quien debutó oficialmente con el Deportivo Saprissa, que se impuso 2-1 a Dimas Escazú en el duelo correspondiente al Apertura 2020 y que tuvo como escenario el Estadio Ricardo Saprissa ayer.

«Los sueños si se cumplen», escribio la pinolera en su cuenta de Facebook tras el partido en el que jugó de titular vistiendo la famosa camiseta morada con el número dos.

Cabe señalar, que Sheyla solo pudo jugar el primer tiempo debido a un esguince de tobillo, de acuerdo al sitio La Nación, que también destacó su manera de jugar.

«La nicaragüense Sheyla Flores debutó con la S, mostró cosas positivas pero también salió llorando al cierre del primer tiempo por una lesión, que según la técnica, Carol Robles, parecer ser un esguince de tobillo», detalla el sitio digital.

Es la primera vez que Flores juega con el Deportivo Saprissa, pero es su segundo equipo a nivel internacional. En el 2018, Flores debutó con el equipo Alianza Women F.C. en la Liga Nacional de Futbol Femenino de El Salvador y fue la máxima goleadora.

El reto

Previo a su debut, la delantera Sheyla habló del reto de ser parte del Deportivo Saprissa.

«Muy contenta de estar acá, un nuevo reto en mi vida y en lo personal, la verdad que a aprovechar esta oportunidad y a dar lo máximo. Tuve la dicha de enfrentarme dos veces (a Saprissa) en Torneos Interclubes y a como lo he dicho, Saprissa tiene un futbol muy bueno y muy vistoso, y nada, me gusta como juegan», expresó Sheyla en un video distribuido en la cuenta de Saprissa.

Flores también se refirió al recibimiento que tuvo de parte de sus compañeras de equipo y a la afición.

«No me esperaba ese recibicimiento de mis compañeras, creo que tan pocos días que llevo con el equipo me siento demasiado bien. Antes que todo, adaptarme al equipo y el resto ya vendrá. La afición es bonita y exigente y bueno, creo que tengo que ganarme el respeto de ellos en la cancha, me gusta exigirme, no me gusta perder y eso es bueno, a Saprissa no le gusta perder», finalizó la capitalina.

Además de Sheyla, Deportivo Saprissa contrató para esta temporada también a la pinolera Kesly Pérez.