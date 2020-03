Previa UEFA Champions League: Inicia la vuelta de los octavos de final

Inicia la vuelta de los octavos de final, los dos finalistas de la campaña anterior, con la misma tarea: remontar. El debutante Atalanta con pie y medio en la siguiente fase; y el multimillonario PSG, a no quedar eliminado por cuarta vez consecutiva en octavos de final.

Martes

RB Leipzig vs Tottenham: El Tottenham será el primer equipo inglés que visite al Leipzig en encuentro oficial. Lo hará con la misión de remontar el 0-1 en la ida. A pesar de que las visitas a Alemania, para el equipo inglés se les da bien (3V 2E), cuando pierden el partido de ida, han terminado eliminados en ocho de sus últimas 10 eliminatorias. Si el RB Leipzig, mantiene el global a su favor, alcanzaría los cuartos de final de una competición europea por segunda vez en su historia. La primera y única hasta el momento, lo consiguieron en la Europa League.

Valencia vs Atalanta: El club italiano será otro más que realice por primera vez una visita de manera oficial este martes, pero lo hará con otra cara, tras ganar en casa 4-1. Su anfitrión, jugará contra una tarea casi imposible. No conocen la victoria en los últimos nueve encuentros en fase de eliminación directa en esta competición. Tampoco podrán contar con su afición (el partido se jugará a puerta cerrada por el coronavirus). Los récords tampoco juegan a su favor, puesto que sólo cuatro de 36 equipos que perdieron la ida en Champions League por tres o más goles, lograron remontar. Sin embargo, dos de ellos fueron clubes españoles: Deportivo de La Coruña y FC Barcelona.

Miércoles

Liverpool vs Atlético de Madrid: Los campeones van con el deber de remontar (perdieron 1-0 en Madrid), hazaña que no sería nueva para ellos en Champions. Las únicas dos veces que se han visto en esta situación, han clasificado. Las temporada 06/07 y 18/19 son testigos de ello. El equipo de la capital española por su parte, en cuatro de sus últimas cinco eliminatorias, en las que ganaron el encuentro de ida, avanzaron. Tampoco conocen la derrota en sus últimas cuatro visitas a Inglaterra (1V 3E). Su última caída en suelo inglés fue precisamente ante el Liverpool, en 2010, perdieron 2-1; resultado que los haría meritorios de la clasificación a cuartos de final.

PSG vs Borussia Dortmund: Los franceses, en tres encuentros oficiales, aún no consiguen derrotar al equipo teutón (2E 1D). Sin embargo deberán cambiar la historia si no quieren despedirse desde octavos de final por cuarto año consecutivo de la Champions League. Las estadísticas no son favorables para los de París: Nunca han clasificado a la siguiente ronda, después de perder en la ida; y en casa han perdido cinco de sus últimos seis encuentros de eliminatorias. El Parque de los Príncipes tampoco contará con afición por medidas preventivas hacia el coronavirus. El Dortmund divide con tres victorias y tres derrotas, en sus seis visitas a rivales franceses en esta competición. Sin embargo no conoce la eliminación cuando gana el partido de ida, 4/4.