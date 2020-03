Román González: «Mi sueño es ser campeón de las 118 libras». Descubre contra quién es su mejor opción para conseguirlo

«Uno de mis sueños es convertirme en campeón de las 118 libras, tal vez podés decir que es una categoría muy dura, pero no hay nada imposible en esta vida. Todo se puede siempre y cuando uno se lo proponga», son palabras de Román González, recientemente al medio oficialista 19 Digital. Las declaraciones definen el pensamiento de Chocolatito de cara al futuro. Hasta hace dos años no sabía si seguiría en el boxeo y más aún que sería otra vez campeón mundial, sin embargo, se siente con esa idea taladrando su cabeza que le empuja a tocar los sueños, pero: ¿Se quedará solo en sueño, en una utopía?

También González se refirió a defender el cetro de las 115 de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) antes de dar ese paso de categoría. «La idea no es hacerlo ahorita, me gustaría defender y luego pensar esa posibilidad», señaló. Y en relación a su retiro, dejó claro que puede ser en cualquier momento: «Realmente yo puedo decirte a los 35, un año más. Es hasta cuando Dios quiera. En una pelea se puede terminar toda tu carrera y tal vez estás joven. Pero Dios me ha guardado por el momento hasta hoy y todo ha salido muy bien».

Te puede interesar: Domingo soñado: Cuthbert con dos cuadrangulares; Erasmo con cuatro ponches y Blandino sobre los .400 de promedio

Actualmente, existen tres campeones mundiales en las 118 libras: Naoya Inoue (campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), John Riel Casimero (campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Nordine Oubaali ( monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El japonés Inoue tiene programado una pelea unificatoria con Casimero en abril en Las Vegas. El monstruo japonés saltará como favorito para terminar con los cetros mundiales, dejando uno libre. Y es ahí donde podría entrar Chocolatito. El francés Oubaali primero tendrá que salir de Donito Donaire, programado para el 16 de mayo.

Si Chocolatito pretende cumplir la gesta de los cinco cetros mundiales su mejor opción es el francés de 33 años. Tiene su altura, es el nicaragüense un año menor y mucho más experimentado. Además, González podría salir ligeramente como favorito. Oubaali es mejor peleador que Khalid Yafai, tiene una velocidad que dobla a González, le gustar moverse excesivamente y mientras más largo pueda estar del perímetro de los acontecimientos se siente más cómodo. El francés es zurdo y no posee una pegada abrumadora: ha noqueado a 12 de sus 17 oponentes. Sigue invicto y debutó hace seis años en el profesionalismo.

No obstante, todavía hay muchas barreras que detienen el combate: Donaire para el francés y, probablemente, Kazuto Ioka o el Gallo Estrada del lado de González. Primero ambos deberán pasar las pruebas para verse en un futuro. Sin embargo, el sueño de Chocolatito no se ve imposible, siempre y cuando mantenga el ritmo en el gimnasio y no se engolosine de tantas vacaciones.