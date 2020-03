Mánager Marvin Benard aseguró a Cheslor Cuthbert para el primer juego del Preclásico de Beisbol

El big leaguer nicaragüense Cheslor Cuthbert fue garantizado para el primer partido del Preclásico de Beisbol, el sábado, en Tucson, Arizona.

Así lo aseguró el mánager Marvin Benard luego del abanderamiento esta tarde en el Auditorio Conaderfi, del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), previo al viaje esta mañana (6:00 a.m.).

“Chicago no tuvo problemas en prestarme a Cheslor, en lo único que tenemos problemas es que si perdemos el primer juego no pueden prestarnos a Cheslor tres días seguidos”, aclaró Benard, que busca clasificar al Clásico Mundial.

Nicaragua tendrá su primer enfrentamiento el sábado a la 1:30 p.m. contra el que resulte ganador entre Brasil y Pakistán, que jugarán el viernes (1:30 p.m.). A ojos cerrados se cree serán los brasileños.

Actualmente, Cheslor se encuentra peleando un puesto en los entrenamientos de Primavera con los Medias Blancas de Chicago y su bate está ardiente.

“Esperamos nosotros lo agarremos caliente también”, agregó Benard.

Lo que aún no confirmó Benard es que si el caribeño alineará de tercer o cuarto bate. De hecho, no aseguró por ahora una alineación ni en bateo ni pitheo.

“Me gusta la actitud del equipo, tenemos un poquito de todo, juventud, experiencia, gente que corre, batea, que puede tocar bola y que tiene buena defensa, me siento más contento porque tenemos un poquito de todo. Tengo mucha confianza en los muchachos”, explicó Benard.

Luego del sábado, en la que se espera salga con buenas notas, Nicaragua volverá al terreno de juego el martes a las 6:30 p.m. ante Alemania. Y de ganar, Nicaragua estaría consiguiendo su pase al Clásico Mundial.

Va el zurdo Crawford

Lo que sí confirmó Benard fue al primer abridor.

“Abriremos con Crawford, por ser zurdo y por la experiencia que tiene. El equipo de Brasil siempre ha tenido problemas con lanzadores zurdos”, manifestó Benard.

Crawford tira en Doble A con los Dodgers de Los Ángeles.

Nicaragua cuenta con poca información real de sus rivales, pero tendrá la oportunidad de “scoutear” muy bien una vez inicie el torneo.

Nicaragua quedó ubicada junto a Brasil, Alemania, Pakistán, Francia y Sudáfrica.

Confía

Durante el abanderamiento, Nemesio Porras, presidente de la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba), manifestó que “Me siento contento por la preparación que han tenido. Consideramos que tenemos la preparación, el personal y el equipo que logrará clasificar en el primer Preclásico. Esta selección tiene una combinación de juventud y experiencia, tenemos una selección que dará batalla. Aunque vean nombres de países no tradicionales en beisbol no se confíen, no hay enemigo pequeño, cualquier equipo nos puede ganar, pero estoy seguro que nosotros podemos ganarles a todos, tengo la plena confianza que vamos a traer esa clasificación”, exclamó Porras, quien recalcó a los peloteros la importancia de la disciplina.

No se guardará nada

Luego de abrir con Leonardo Crawford, quien tira en Doble A con los Dodgers de Los Ángeles, el mánager Marvin Benard no afirmó el resto de la alineación, pero dejó claro que no se guardará nada con el fin de garantizar el triunfo, pues empezar el torneo con una victoria será de gran aliento para el resto del torneo.

Nicaragua contará con 14 lanzadores: Leonardo Crawford, Fidencio Flores, Jorge Bucardo, Elías Gutiérrez, Carlos Teller, Jimmy Bermúdez, Jesús Garrido, Nelson León, Elvin García, Junior Téllez, Luis Castellón, Berman Espinoza, Wilber Bucardo y Sheyder García.

También con siete infielders: Cheslor Cuthbert, Wuillians Vásquez, Ofilio Castro, Elmer Reyes, Benjamín Alegría, Iván Marín, Jesús López. Además con cinco outfielders: Ismael Munguía, Norlando Valle, Isaac Benard y Dwight Britton y los receptores, Luis Alen y Rodolfo Bone.

Benard contará con la asistencia técnica de Julio Sánchez, Sandor Guido, Henry Roa, Cairo Murillo, Yáder Roa, entre otros.