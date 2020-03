Trump y Lacalle Pou hablan por primera vez y prometen «nueva cooperación»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó el fin de semana por teléfono con el nuevo mandatario de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, informó la Casa Blanca.

Ambos líderes enfatizaron en la conversación, que tuvo lugar el sábado, en la necesidad de que Estados Unidos y Uruguay construyan una nueva cooperación basada en valores democráticos compartidos y una más profunda relación diplomática y económica.

Fue el primer contacto de Lacalle Pou con el mandatario estadounidense desde que asumiera el cargo el 1 de marzo.

Judd Deere, asistente especial del presidente Trump, hizo el anuncio en su cuenta de Twitter.

Yesterday, @realDonaldTrump spoke with President Luis Alberto Lacalle Pou of Uruguay. The two leaders emphasized the need for the United States and Uruguay to build a new partnership based on shared democratic values and a deeper diplomatic and economic relationship.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) March 9, 2020