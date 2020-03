Crucero con casos de Coronavirus llega al puerto de Oakland, California

El crucero «Grand Princess», con al menos 21 casos de coronavirus confirmados, finalmente llegó este lunes a Oakland, California.

Con 3,500 personas a bordo, 2,400 pasajeros y 1.100 tripulantes, se informó que los estadounidenses serán trasladados a bases militares para 14 días de cuarentena en los que serán monitoreados, y los extranjeros serán llevados a sus países.

19 miembros de la tripulación que dieron positivos con el COVID-19 tendrán que quedarse a bordo.

Este mismo lunes, El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomendó a los ciudadanos estadounidenses, en especial a quienes tiene afecciones de salud subyacentes, no deberían viajar en cruceros.

Explicó que existe un riesgo mayor de infección de la COVID-19 en el ambiente de los barcos y que no debería darse por sentado que se realizarán la repatriación para los estadounidense en riesgo de quedar en cuarentena por disposición de autoridades locales.