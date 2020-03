Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco… diez carros con sus motores en reposo. Ocupan el tercer carril mientras sus conductores realizan diversos pagos en el edificio de Servicios del Gobierno (Servigob), ubicado en la Avenida Bolívar, pleno corazón del centro histórico de Managua. No fueron estacionados de forma caprichosa, sino que sencillamente no hay otro lugar para hacerlo. Si, este sitio donde hay diversas cajas para honrar impuestos, multas y otros servicios públicos, carece de parqueo.

Armando Castillo vive del cuido de vehículos en este estacionamiento espontáneo. Llega todas las mañanas, antes de que abra Servigob, y se marcha hasta las 5:00 p.m. con el rostro rojo por el tanto sol que le cae en este Verano. “Uno se quema pero se lleva algo de dinero a la casa y le da para comer”, dice Castillo en tono de consolación cuando casi termina su trabajo por hoy y lleva reunido unos 200 córdobas en las bolsas de su pantalón.

Este aparcamiento improvisado no es caso extraño en la capital. Al contrario, está por todos lados y su origen tiene varias razones. El arquitecto Gerald Pentzke, exdirector de Urbanismo en la Alcaldía de Managua, explica que principalmente es por el cambio en el uso de suelo, al pasar una zona residencial a comercial y no haber espacio suficiente para los clientes; también por las ampliaciones viales porque la salida salomónica ha sido tomarse las aceras pero al construir otro carril el espacio es reducido. Por último utilizar un carril de la vía aunque limite la capacidad de circulación.

Una solución, según Pentzke, es utilizar parte de los predio baldíos que están en la ciudad y acondicionarlos para parqueo. «Es oportunidad de alianza entre el gobierno municipal y los privados que puedan tener esos lotes baldíos y se podrían hacer incentivos, en otro contexto económico, para convertirlos en estacionamientos, incluso construirse edificios de estacionamiento porque el problema está y por otro lado hay lotes baldíos que son basureros», manifiesta.

Algunos de los incentivos que hace referencia Pentzke son pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y costo por el permiso de construcción, es decir que por varios años no se cobre estos tributos. «Que en realidad no es una inversión directa que hace la Alcaldía y aunque es cierto que dejará de percibirlo, no es un dinero que se desembolsa. Son incentivos que existen en todo el mundo».

Incumplimiento a Reglamento de 1980

Aparte de la evidente necesidad de estacionamientos en Managua, está un instrumento normativo que exige los mismos y enumera la cantidad de espacios dependiendo del tipo de negocio y el área de construcción. Evidentemente se viola y para muestra basta echar un vistazo alrededor, en negocios privados e instituciones públicas.

El documento es el reglamento de estacionamiento de vehículo para el área del municipio de Managua, que existe desde 1980 y consta de 13 páginas. Contiene una tabla donde se determina con claridad el espacio que se debe cumplir y que de no hacerlo se podría negar matrícula, si es negocio, pero que no ocurre porque a la municipalidad le interesa más los ingresos que generan esa actividad comercial.

Municipalidad consciente pero sin atender problema

En años anteriores LA PRENSA logró consultar con autoridades municipales sobre la falta de estacionamientos y reconocieron la realidad. Fidel Moreno, secretario general de la comuna, en su momento dijo que era evidente la necesidad y que por eso había una apuesta por acondicionar más espacios de aparcamiento.

Se construyó uno en el costa sur de la antigua catedral de Managua, también se hizo lo mismo en las instalaciones del polideportivo Alexis Argüello y piscinas Michele Richardson, que forman parte de la segunda etapa del parque Luis Alfonso Velásquez Flores; y con el estadio Dennis Martínez. Sin embargo, todos estos sitios se saturan de vehículos cuando hay alta asistencia de personas.

Prioridad para la Alcaldía de Managua

Frente a la Dirección de Tránsito Nacional está un predio polvoso que desde hace años es utilizado para estacionamiento. Este es administrado por la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) y evita que los automóviles no queden en plena vía. «Cuesta 10 córdobas por carro. En este lugar alcanzar unos 200», comenta escuetamente un trabajador de Commema del mercado Roberto Huembes.

No obstante, el concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Sellin Figueroa, indica que se requiere de una política pública para que en la capital hayan estacionamientos «con todas las de ley» y no los espontáneos que obstaculiza el tránsito porque ocupan un carril y aceras y cuando van a salir, personas como Armando, detienen la circulación como si fueran un oficial de tránsito.

«Ya en estos momentos es una necesidad que la municipalidad implemente una política para poder resolver la problemática en la capital, que es la más saturada», destaca Figueroa, refiriéndose a que en Managua, a diario circulan hasta 300,000 vehículos y varios de esos son clientes de Armando y «otros dueños» de parqueos espontáneos.