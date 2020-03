Muere el cantautor nicaragüense Salvador Bustos

El arte nacional está de luto. La mañana de este martes, a eso de las 5:00 a.m. falleció el cantautor nicaragüense Salvador Bustos, conocido por, entre otros temas, «Canción sin rodillas», una de las canciones con las que se presentó en los diferentes escenarios nacionales.

Bustos tenía 62 años de edad y falleció de cáncer de páncreas, enfermedad que le fue diagnosticada a finales del año pasado, manifestó su amigo y también músico Danilo Norori.

«A finales del año pasado comenzó a sentirse mal y resultó que tenía cáncer de páncreas, entonces empezó con su proceso de dolores y cosas, hasta que terminó hoy. Él no creía en estas cosas de la medicina, era más natural, al final dejó que lo vieran algunos doctores naturistas y su familia, pero él tenía sus propias determinaciones y como hacer las cosas, entonces se le respetó hasta el último momento», dijo Norori, quien además recordó el fallecimiento de Salvador Cardenal, hace 10 años.

Para Norori esta noticia es dolorosa. «Siempre es doloroso, pero ésta es una pérdida especial, porque a mi juicio es uno de los cantautores más importantes de los últimos años, su legado y él como persona, es una alma de Dios, una persona inteligente, brillante, profundo, agudo, él tenía un hermano Gabriel, que también falleció antes y eso de lo devastó, lo puso más vulnerable y como él vivía muy solo, se iba poniendo muy ermitaño, eso también afectó».

Artistas lamentan deceso

Ante la noticia los artistas nacionales lamentaron el deceso. Una de ellas fue la cantautora Ceshia Ubau. «Descubrí otra parte del hermoso tesoro cultural de Nicaragua. Descansa en paz Salvador, te mereces todos los homenajes, todas las canciones, gracias por pasar entre nosotros», escribió en su cuenta de twitter.

Descubrí otra parte del hermoso tesoro cultural de Nicaragua. Descansa en paz Salvador, te mereces todos los homenajes, todas las canciones, gracias por pasar entre nosotros. — Ceshia Ubau (@ceshiaubaumusic) March 10, 2020

Bustos inició su carrera artística en 1985 y compartió escenarios con varios artistas nacionales.

A lo largo de su carrera Bustos grabó un disco titulado Tragaluz, que contiene alrededor de ocho canciones, además de «Canción sin rodillas», se suma Mi casa, Tragaluz, entre otros.

De acuerdo a Norori la obra de Bustos es muy amplia, «deja muchos temas que no se pudieron grabar, tuvo una producción súper más grande y ahora no sé, no lo vamos a poder lograr reconstruir, es imposible, la verdad es que Salvador como músico era muy inquieto, acucioso y profundo en sus cosas», dice y a la vez invita a los nicaragüenses «que lo recordemos súper bien, que sus canciones son parte del corazón de una gran generación de personas».

La socióloga, activista y documentalista nicaragüense, Leonor Zúniga también lamentó su muerte. En un tuit le agradece por la poesía y amor que deja como legado.

Gracias Salvador Bustos, por toda la poesia, la belleza y el amor que trajiste al mundo. Todo nuestro cariño te acompaña hasta donde estes. Lamento no haberme despedido una ultima vez, fuiste un gran amigo de toda nuestra familia 💙💙💙💙💙 — Leonor Zúniga (@LeonorNica) March 10, 2020

La cantautora nicaragüense e intérprete de Dale una luz, recordó a Salvador Bustos y se refirió a su participación en los coros en el tema Canción sin rodillas.

Hace 36 años tuve el privilegio de hacer coros para esta grabación en el disco #tragaluz de #salvadorbustos. Aquí les dejo #cancionsinrodillas #1984 #eeuu https://t.co/S0Inrxzi48 — katia cardenal MUSICA (@katiacardenal) March 7, 2020

La banda nicaragüense de rock independiente se sumó a los mensajes para recordar a este músico nacional.

La madrugada de hoy Salvador Bustos venció el tiempo para siempre. Sus canciones sin rodillas ahora nos guían.https://t.co/3lQOPoW6Wx — Digan Whisky🇳🇮 (@DiganWhisky_Ni) March 10, 2020

La vela se realizará en Managua, en la casa de Danilo Norori. «Vamos a hacer algo más íntima, más de amigos, yo les ofrecí mi casa y como es grande; y somos casi hermanos la familia aceptó», dijo el músico.

Sus funerales se realizarán este miércoles en el cementerio municipal de El Viejo, departamento de Chinandega, de dónde era originario el papá de Bustos.