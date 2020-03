Marvin Benard cuenta el porqué dejó fuera a Montiel y Bermúdez y su comunicación con el mánager de Chicago por Cheslor Cuthbert

Marvin Benard si algo tiene es su transparencia. En lo deportivo se le puede preguntar cualquier porqué en sus decisiones. Desde su llegada a Nicaragua no ha hecho otra cosa que ver beisbol nacional día y noche. Asistió diariamente a cada partido del Premundial Sub-23 para seguir la evolución de los muchachos, se tragó muchos duelos del Campeonato de Primera División y en cada entrenamiento de la Selección Nacional nunca le perdió el paso a un solo jugador. Y tiene muy claro que la elección de un roster es una apuesta, una ruleta rusa en la cual puede salir vivo o muerto.

Edgard Montiel y Sandy Bermúdez han sido dos peloteros destacados a nivel nacional. Montiel se ha caracterizado por su fuerza y Bermúdez por su contacto y destreza. Fue de las decisiones más dura a la hora de la conformación del roster final del estratega. Benard se dirigió directamente a ellos y les dijo: «Muchas gracias por todo lo que han hecho en estos entrenamientos y sigan trabajando duro porque están ahí cerca de hacer el grado», fueron las palabras de Benard. Además agregó: «Me gustan los dos muchachos, llegaron disciplinados y trabajaron duro, pero al final del día uno tiene que sentarse y ver las diferentes etapas del juego que existen y se comienza a comparar el uno con el otro. Después se analiza a éste lo necesito solo para batear y si los coloco éste contra éste ¿quién gana? Ellos quedaron entre medio, me hubiese gustado llevarlos. Esa es la parte más fea que hay para los managers decirle a unos peloteros que no van a ir. Unos los pueden coger positivamente o negativamente, yo no sé donde están ellos. No es que les ganaron por 10 o 20 puntos. Sino fue por medio punto o un punto», señaló.

El caso de Cuthbert

El presidente de Feniba, Nemesio Porras, comentó que Benard es el responsable que Nicaragua cuente con Cheslor Cuthbert en el Preclásico. «Lo bonito del beisbol es que es un mundo pequeño y si uno empieza a buscar la manera siempre hay alguien que te va a conectar a la persona. Uno de los coaches de Chicago fue a la misma escuela donde fui yo. Y crecimos juntos y al firmar Cheslor llamé a Evert Magallanes y le dije que necesitaba hablar con Rick Rentería (mánager de Chicago). Fue a una escuela donde éramos rivales. Lo llamé y le dije esto es lo que hay, me respondió: ‘Mandame todo el calendario y todo lo que se necesite’. A los dos días me regresó la llamada y me dijo que no tenían problemas, lo único es que si perdemos el primer juego no nos pueden prestar a Cheslor por tres días seguidos. Le dije: prefiero un día que nada. Sin embargo, si ganamos podemos tenerlo en el segundo juego», explicó Benard.

También el estratega reveló un detalle importante: Todos los nicaragüenses peleando un puesto por estar en Grandes Ligas recibieron autorización, pero por un asunto que el mismo mánager entendió no pudieron estar con el equipo: «Lo mismo hicimos con otros peloteros, pero ellos estaban enfocados en competir por un puesto y no les voy a quitar eso, ellos decidieron no venir, pero permiso si tuvimos de todos», concluyó Benard.