Se reanudaron los octavos de final de la UEFA Champions League. El debutante, Atalanta, y el Leipzig, fundado en 2009, son los primeros en conseguir la clasificación a cuartos de final. Los italianos, liderados por Ilicic, remataron en su visita a Valencia, mientras los teutones también volvieron a ganar a los subcampeones de la competición.

El Valencia con una tarea casi imposible en la pizarra, tras perder en la ida 4-1, recibió al Atalanta, en un partido a puerta cerrada. El sueño de la remontada se desvaneció tan sólo iniciar el partido, un penal a favor de los italianos, pondría la faena más cuesta arriba. A pesar de que los españoles consiguieron a los veinte minutos el empate, fue nada más el inicio de un festival de goles que tendría a los visitantes como mayor favorecido, con un marcador final de 3-4. Ilicic, tuvo su noche mágica, marcó los cuatro goles y despidió al Valencia de Europa. 8-4, marcador global a favor del Atalanta, que estará en cuartos de final en su primera aparición en Champions.

En Alemania, los teutones hicieron de las suyas contra el Tottenham, finalista en la campaña pasada. El conjunto alemán consiguió la victoria por la mínima (0-1) en Londres y volvieron a salir victoriosos como locales, venciendo 3-0, con doblete de su capitán Sabitzer. El equipo dirigido por Mourinho, quien tomo las riendas en noviembre, no logró siquiera marcar en toda la eliminatoria. El RB Leipzig, que llegó a esta instancia como líder del grupo y debutaba en fase de eliminación directa, dominó los noventa minutos, mantuvo la iniciativa y los compases del juego; ahora estarán en el bombo de los cuartos de final. Marcador global: 4-0 para los alemanes.

⏰ RESULTS ⏰

🔴⚪️ Sabitzer (2) & Forsberg inspire Leipzig past Tottenham

⚫️🔵 Josip Iličić scores FOUR as debutants Atalanta reach last 8

🤔 Performance of the night?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2020