Elmer Reyes rumbo a su tercer Preclásico: «Esta es la mejor Selección en la que he estado»

Elmer Reyes ha madurado. Tiene 29 años, pero su lado bromista no lo deja a un lado. No pudo colocar un pie en Grandes Ligas. La suerte no le sonrió. Se quedó con la miel en los labios sin entrar al paladar. Miró como sus compañeros ascendían y a él una situación delicada, en la cual terminó por comprobar su inocencia, le cortaba las alas en su vertiginosa carrera. Reyes ha sido el bateador de más peso en las últimas selecciones nacionales si no se incluye a Cheslor Cuthbert, Everth Cabrera o Alex Blandino. Jugó en el Preclásico de 2012, 2016 y ahora en 2020 se atreve a lanzarse sin paracaídas: «Esta es la mejor Selección en la que he estado».

Reyes lo dice porque lo siente. Sí, refleja esa intangibilidad que no se puede respaldar con argumentos. Si se compara esta Selección Nacional con las anteriores es la más débil en nombres: En 2012 estaba Erasmo Ramírez, Cheslor Cuthbert, JC Ramírez, Edgard Ramírez, Everth Cabrera, Douglas Argüello entre muchos otros nombres. En 2016, Alex Blandino, Jairo Beras, Jonathan Loáisiga, Kevin Gadea, Carlos González y Leonardo Crawford conformaban el conjunto. No obstante, Reyes insiste: » Se ve el amor, el sudor y se siente esa entrega por la camiseta. Yo creo que ésta ha sido la mejor de las tres. Yo pasé por ahí y muchos no jugaron al máximo. Blandino se fue porque se golpeó, es comprensible, yo no lo hubiera hecho. Esta Selección, de los más veteranos a los más jóvenes, daremos el cien por ciento. Yo creo que es la única oportunidad que vamos a tener de clasificar al Clásico. Una oportunidad así no se puede desperdiciar. La tercera es la vencida», comenta.

Un pelotero como Reyes siempre tiene su lugar asegurado. En un principio no se sabía si sería parte del equipo porque estaba en Estados Unidos, sin embargo, a su regreso dijo: todo el mundo a un lado. «Uno se gana el respeto con todo lo que he hecho. Pero también uno tiene que darse a respetar y cumplir a las expectativas. El pelotero siempre tiene altas y bajas y he trabajado duro. La verdad es que el fanático es así, siempre quiere que uno batee de 5-5 y no se puede. Ahora mismo me he entregado más. Ya uno va llegando a hacerse mayor y no sé si el año que viene estaré en la Selección, por eso hay que entregarse como si fuera la última vez», explicó.