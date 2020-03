Dirigentes de la UE inician reunión de emergencia por videoconferencia

Los mandatarios de los 27 países de la Unión Europea (UE) iniciaron este martes una reunión de emergencia por videoconferencia sobre las medidas a tomar «para reducir el impacto económico y social» de la epidemia del nuevo coronavirus en el bloque.

«Necesitamos más Europa (…) para contener la propagación del virus, garantizar el material médico y acordar medidas para reducir el impacto económico y social negativo para nuestros ciudadanos», tuiteó el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel.

