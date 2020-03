«Chocolatito» tiene entre ceja y ceja al mexicano «Gallo» Estrada

El boxeo es un negocio pero no es para toda la vida, de eso está claro, el cuatro veces campeón del mundo Román «Chocolatito» González,quien a sus 32 años está buscando asegurar su futuro y el de sus hijos ahora que regresó nuevamente a la cima del boxeo.

Recientemente, Román conquistó el cetro de las 115 de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al noquear en nueve asaltos al inglés Khalid Yafai. El sueño del pinolero es unificar y sabe que pelear con el campeón azteca Juan Francisco «el Gallo» Estrada pues además de causar expectación mundial le dejaría una bolsa gruesa.

«Con quien sea, con Rungvisai, el Gallo o con quien sea, no se trata del peleador, se trata de la bolsa. Pero ¿qué le interesa más a la gente, la de Rungvisai o el Gallo?, la del Gallo porque él tiene el título y yo también, es la unificación de título, es la pelea que quiere todo el mundo», aseguró Román al programa Deportes 13 a donde estuvo de invitado ayer.

De hecho tras coronarse Román, el 29 de febrero del presente año, Estrada respondió que aceptaba el reto de pelar con Román luego que ESPN compartira en sus redes sociales la frase del «Chocolatito» “Mi objetivo es unificar”.

Las fieras de las 115 libras

Estrada es el campeón de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien regresó a la cima del boxeo en el 2019, luego de superar por decisión unánime al tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

El japonés, Kazuto Ioka es el rey de las 115 libras pero en la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Tiene 30 años y registra 25 victorias, dos derrotas y 14 nocaut.

En tanto, el filipino Jerwin Ancajas es el campeón actual de las 115 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), quien hace años había manifestado su deseo de querer unificar con González.Ancajas, de 28 años de edad, registra 32 victorias, un revés, dos empates y 22 nocaut.

«Ioka y Ancanjas son buenos, pero no nos confundamos, a la gente no le interesa los otros rivales, es la pelea del Gallo y a mí también. Si le gano a Estrada vendrían bolsas más buenas, todos los campeones son importantes, pero la AMB y CMB son los titulos que generan más dinero. Tanto el Gallo como yo sabemos que si se da la pelea vendrían buenas bolsas para ambos «, agregó Román, quien descartó planes para pelear en las 118 libras.

Dos reveses



Las únicas dos derrotas que Román tiene en su historial ha sido a manos de Sor Rungvisai. Ocurrieron en el mismo año, en el 2017, en marzo y septiembre, en este último sucumbió por nocaut.

«Si no se da la pelea del Gallo por cosa de bolsas prefiero estar peleando al suave, defendiendo el titulo, uno debe darse su lugar, yo me lo he dado y me lo seguiré dando», afirmó Román, quien asegura que su éxito se debe a «que no toma y además asume con seriedad sus campamentos».

Román finalizó diciendo que «yo mismo me he demostrado que todavía tengo calidad, siempre y cuando esté firme en el gimnasio, estoy dispuesto a lo que sea. Con mi equipo vaamos a sacarle provecho hasta donde más se pueda».

Fue en el 2012 cuando Román le ganó por decisión a Estrada, de 29 años de edad y quien contabiliza 40 victorias, tres derrotas y 27 nocaut. En tanto, Román 49 triunfos, dos reveses y 41 nocaut.