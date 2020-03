Iván Marín responde a las críticas de su convocatoria a la Selección Nacional

Iván Marín no dudo de su llamado a la Selección Nacional. Sobrevivió al recorte final y ahora disfrutará de su primer Preclásico Mundial de Beisbol. En 2012 y 2016 su guante no había sido necesario. «En el evento pasado yo lo quería tener en mi equipo, pero Alex Blandino fue autorizado y tuve que sacrificar a Marín», recordó Benard. El campo corto ha sido el más impresionante después de Everth Cabrera e la pelota nacional, y Benard busca velocidad y seguridad a la defensiva, por ese motivo el pequeño jugador granadino aseguró su boleto con las acrobacias realizadas desde la media luna ante Cuba.

Te puede interesar: Marvin Benard cuenta el porqué dejó fuera a Montiel y Bermúdez y su comunicación con el mánager de Chicago por Cheslor Cuthbert

Marín se había desenchufado del beisbol local porque tenía ofertas en las Ligas Independientes en Estados Unidos. Sin embargo, su nivel no ha bajado. Solamente ha cometido 25 errores en 240 partidos disputados en tres años jugando para el Lincoln, una liga valorada como categoría Doble A. «La fórmula para estar en la Selección es mi juego en la Liga Independiente y quien conoce la liga sabe que hay mucho talento. Hay casi 25 expeloteros de Grandes Ligas y el pitcheo está por encima de las 90 millas. Alguien que no hace un trabajo en Estados Unidos prácticamente no estará el año siguiente, esto no es por pata ni porque agrado a alguien. Sino porque valoran mi trabajo y en estados Unidos me he sentido cómodo y he explotado al máximo mi trabajo. Hice lo mío, lo que sé hacer en los juegos de Cuba. Sé que muchos no consideran que debo estar en el equipo y surgieron muchos comentarios y en realidad eso no me afecta porque sé quién soy, lo que he pasado y lo que he construido», comentó Marín.

El campo corto apunta a ser titular sobre Benjamín Alegría, al menos esa es la apuesta de Benard. » Benard pide que tomemos muchas bases para que los peloteros traigan carreras. Sabe que nosotros tenemos un buen pitcheo y lucimos bien ante Cuba y dice que con buen picheo y defensa tendremos muchos triunfos. Realmente puedo pensar que la defensa será mi trabajo, pero este Marín ha evolucionado con el bate. Darrel Campbell lo hizo con 33 años, tengo 31 y siento la madurez», explicó.

Los números al bate en la Liga Independiente de Marín son discretos, pero su espectacularidad lo sostiene. En 2017 su promedio de bateo fue de .218, mejoró a .254 en 2018 y el año pasado bajó a .231. Ha conectado cinco jonrones, empujado 50 carreras y ligado 165 imparables en 707 turnos para un average total en .233