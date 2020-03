Cheslor Cutberth y Leonardo Crawford se sumarán este jueves a la Selección en Arizona

Será hasta este jueves que Cheslor Cuthbert, de Medias Blancas de Chicago, y Leonardo Crawford, de Dodgers de Los Ángeles, se unan a la Selección Nacional de Beisbol, que el sábado debutará en el Preclásico de Beisbol en Tucson, Arizona.

Así se dio a conocer este miércoles luego que la tropa nacional realizara su primera práctica en el complejo deportivo Kino Sports Complex.

Para la exigente cita, Nicaragua cuenta con un total de 24 peloteros, de los cuales cinco son firmados por organizaciones de Grandes Ligas: Ismael Munguía (Gigantes de San Francisco), Rodolfo Bone (Gigantes de San Francisco) y Jesús López (Toronto Blue Jays), quienes también entrenaron con el resto del equipo.

“Me gusta ver a los muchachos practicando con alegría y con los deseos de hacer las cosas muy bien”, dijo el mánager Marvin Benard luego del primer día de prácticas, según informó Carlos Alfaro, delegado de prensa de la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba).

Nicaragua debutará el sábado (1:30 p.m.), ante el ganador del duelo entre Brasil y Pakistán, que chocarán el viernes (1:30 p.m.).

“Tenemos un conjunto muy compacto y no me cabe la duda que es más sólido en comparación al equipo que tuvimos en Mexicali. Vamos a lucir muy bien en el Torneo”, agregó el también ex big leaguer Benard.

A esperar

Benard detalló que sobre la alineación oficial, se dará a conocer «el viernes por la tarde o sábado en la mañana».

Antes de partir a suelo estadounidense, el mánager anunció a Crawford, lanzador de la categoría Doble A con los Dodgers de Los Ángeles, como abridor del primer partido.

Nicaragua quedó ubicada junto a Brasil, Alemania, Pakistán, Francia y Sudáfrica.