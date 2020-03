Poné atención: estos son los síntomas de alerta ante el coronavirus

Nicaragua es uno de los países de Latinoamérica que, hasta este miércoles 11 de marzo, no ha registrado casos del nuevo coronavirus covid-19, según las autoridades gubernamentales. Sin embargo, las organizaciones sanitarias han instado a mantener la higiene como medida de prevención y han alertado sobre los síntomas de esta nueva enfermedad.

Los Centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos señalan que los síntomas pueden aparecer dos días después de haber contraído el coronavirus o hasta después de los 14 días.

Ante la amenaza de que hayan casos en el país, debido al flujo migratorio con Estados donde se han registrado casos e incluso porque en los dos países con quienes Nicaragua comparte frontera ya hay casos positivos: Costa Rica y Honduras, se debe poner especial atención a los síntomas que puede presentar:

Fiebre, cansancio y tos

Estos son los síntomas más comunes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, asegura que pueden aparecer otros como dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea.

Dificultad para respirar

La OMS señala que algunos de los pacientes contagiados con coronavirus han presentado problemas para respirar.

Neumonía e insuficiencia de múltiples órganos

Los Centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos aseguran que en algunos casos, los pacientes han presentado neumonía, así como problemas en diferentes órganos.

Las personas de la tercera edad y pacientes con hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, de acuerdo a la OMS, son más propensas a que una vez contraigan el virus, desarrollen una enfermedad grave.

¿Qué hacer?

Las autoridades explican que si se presentan algunos de estos síntomas la persona debe acudir a las unidades médicas. El Ministerio de Salud de Nicaragua dijo que 19 hospitales están designados para la atención a nivel nacional.

Sin embargo no toda persona que tenga estos síntomas es un caso sospechoso del nuevo coronavirus. Si usted no ha tenido contacto con algún sospechoso de tener coronavirus y no ha viajado a los países donde hay brotes de esta enfermedad no se alarme y solo mantenga las medidas de higiene y prevención.

Gráfico | Este es un mapa que muestra los países o regiones donde hay casos confirmados de coronavirus.