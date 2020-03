La dictadura orteguista anunció este miércoles que trabaja en una «promoción de salud» contra el coronavirus en las comunidades educativas, y que el Ministerio de Gobernación cuenta con un «plan especial» dirigido a los centros penitenciarios del país, luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara el Covid19 como pandemia.

Sin embargo, el régimen no brindó más detalles sobre de qué trata dicha promoción educativa y el plan especial. Hasta la fecha, el régimen no ha anunciado ningún plan de prevención nacional y se ha limitado a señalar que están «preparados» para enfrentar la enfermedad.

«Los Estados estamos llamados a asumir con responsabilidad todas las orientaciones que llegan de la OMS y OPS (Organización Panamericana de la Salud), tomarnos con suficiente responsabilidad las medidas e indicaciones… la salud debe prevalecer con el cuidado responsable y la seriedad en todas las medidas que tomemos los Estados, instituciones y personas para trascender este momento crítico», declaró este miércoles Rosario Murillo, vicepresidente de Nicaragua, a un medio oficialista.

Pero mientras El Salvador y Guatemala, países que tampoco presentan casos del Covid19, decretan alerta amarilla o no permite el ingreso de extranjeros provenientes de países con presencia del virus, Nicaragua reiteró que no hay alguna restricción.

Murilllo anunció que su gobierno, esta tarde se reuniría con un experto del gobierno de China-Taiwan para conocer el modelo de contención que puso en práctica ese país, además del encuentro que sostendrán con uno de los representantes de la OPS.

«Hemos pedido (al gobierno de Taiwán) que nos presenten ese modelo exitoso, cómo lo trabajaron porque han logrado no solo contener sino mantener a la población en un estado de que no es de pánico, sino de asimilación de la realidad que estamos conociendo», dijo Murillo.

Se necesita acciones concretas

Pero las acciones anunciadas por el régimen no son suficientes para enfrentar la posible llegada del Coronavirus, declaró el doctor Alejandro Lagos, máster en Salud Pública y Gerencia Hospitalaria. » Es una falta de responsabilidad», dijo.

«El pesquizaje de los (casos) sospechosos no se esta haciendo de forma intensiva, desde que Rosario (Murillo) dice que no van a poner en cuarentena, que no van a limitar circulación, eso hace pensar que la intensidad de la búsqueda de los sospechosos no se está dan sino hasta que se dé la complicación, con eso nosotros vamos a tener más muertos», manifestó el especialista.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) manifestó que aunque no hay restricción de ingreso al país, se han «fortalecido» las fronteras ante este nuevo evento con la toma de temperatura, recoger información y brindar atención médica.

“Nosotros hablamos en este momento de un escenario en el que no tenemos casos, después puede ser un escenario del que venga un caso importado, después puede ser un escenario donde tengamos un grupo de casos en determinado territorio y ya puede ser el último escenario que es la diseminación a nivel nacional», indicó Martha Reyes, de epidemiología del Minsa.

«Por eso, -agregó- nuestros protocolos se están trabajando y se van actualizando conforme las recomendaciones de la OMS para ir adecuándolos. En estos momentos, nosotros trabajamos hacia la captación oportuna y la atención, estamos ya trabajando también hacia el proceso de que se presenten brotes o grupos que puedan ser afectados y también hacia una diseminación».

Sin embargo, Lagos consideró que el Minsa «va a comenzar (tratando) con casos clínicos no sospechosos, sino que sean casos de Coronavirus, no están haciendo pesquizaje porque ni siquiera lo han promocionado», agregó.

Para el especialista en salud, el Minsa debería actuar bajo acciones concretas, como en el caso del dengue y la campaña de abatización, porque sino trabajaría en «contener la propagación». «Ya deberían estar las brigadas en los barrios», señaló.

«Donde haya un caso seguro van hacer un control de foco en todo el barrio o distrito pero eso es hasta que se dé un caso, el Minsa lo que está previendo es que no venga una cantidad de casos de forma repentina, lo que comúnmente se llama brote porque o habrá capacidad para tratarlo con equipo, o sea ventiladores, camas… entonces lo que va a tratar el Minsa es que no se dé un brote», explicó el doctor.

Cuidado con el adulto mayor

Para Lagos y el epidemiólogo Leonel Argüello, lo que preocupa es la tasa de mortalidad que está dando el Coronavirus (en Italia ha triplicado la cantidad de muertos que China) en los mayores de edad, lo que pudiera ser una amenaza para los nicaragüenses que sufren de enfermedades crónicas, como principalmente las respiratorias.

«Hay una nueva situación que hay que poner ojo, la mortalidad en Italia es tres veces más que la de China. Lo que tenemos que preocuparnos es en la prevención, aumentar las medidas», dijo Argüello.

La observación brindada por los especialistas la confirmó Reyes, quien consideró que el «grupo de mayor riesgo» son los adultos mayores.

De cada 100 casos de Coronavirus, 81 no son cuadros peligrosos, «pero tenemos un 19% de los cuales van a cuadros graves, y un 5% de esa parte del 19 son los que desarrollan cuadros críticos y que pueden llegar a fallecer y desgraciadamente ahí estamos los adultos mayores y sobre todo si tenemos una enfermedad crónica de base», declaró Reyes.

A nivel mundial el Coronavirus registra 118,731 casos y más de cuatro mil muertes.