Zona de Strikes: Cheslor Cuthbert, la principal esperanza en el Clásico

En un deporte tan colectivo como el beisbol, no debería tener sentido poner las esperanzas en un jugador determinado, sino más bien, se debería esperar que todo el grupo funcione de una forma sincronizada.

Pero de ser así, no habría angustias en el Barcelona si no se tiene disponible a Messi. Y el Real Madrid habría puesto a otro por Cristiano Ronaldo y asunto arreglado, pero las cosas no son así. No es una pieza por otra y ya.

Igual ocurre en la Selección Nacional de Beisbol. El disponer de Wilton López y JC Ramírez le dio al equipo pinolero mayor solidez. Lo vimos en Veracruz en 2014. Ellos llevaron al equipo a la medalla.

Es más, una cosa era esta Selección con Jonathan Loáisiga, Erasmo Ramírez y el mismo JC, que sin ellos. Aún así, se podrá disponer del bate de Cheslor Cuthbert y el brazo de Leo Crwaford.

Cheslor es la principal figura de este equipo que inicia este sábado su aventura en el Premundial de Tucson, Arizona. Es el atleta de más alto nivel y en quien están cifradas las principales esperanzas.

No es que el futuro de la escuadra pinolera dependa de Cheslor, pero es el bateador que Marvin Benard desearía en el home cuando se presenten oportunidades de carreras para el equipo.

La Selección tiene gente con habilidad para batear como Ofilio Castro, Dwight Britton, Elmer Reyes, Jilton Calderón e Ismael Munguía, quienes son muy importantes, pero ninguno es Cheslor.

Aún sin haber alcanzado los niveles que se anticiparon cuando fue firmado, Cuthbert ha sido un decente jugador de Grandes Ligas y a sus 27 años aún tiene mucho futuro por delante.

Ojalá Cuthbert trasladara la violencia ofensiva que ha mostrado en el Spring Training con los Medias Blancas, a la Selección. Eso haría más fácil el trabajo del equipo que busca saltar al Clásico.

Después de llegar a la conclusión de su contrato con los Royals y conseguir un pacto de Ligas Menores con Chicago, Cuthbert no ha perdido el tiempo, mientras se dedica a disipar dudas en relación a su capacidad.

Desde el año pasado hemos visto el salto de Cheslor, quien brilló en Triple A con el Omaha y lo hizo en las Ligas Mayores con Kansas City, antes de la llegada del nefasto trabón de 40-0 que le arruinó lo que debió ser una campaña estupenda.

Ahora esperamos que brille en Tucson y empuje largo al equipo, pero sobre todo, que no deje de mirar hacia Chicago, que es donde está realmente su futuro y el de los suyos.

Edgard Rodríguez en Twitter: @EdgardR