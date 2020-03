Otro jugador de la NBA sale «pegado» con coronavirus. Se trata de Donovan Mitchell, del Utah Jazz

Luego que el jugador Rudy Gobert, del equipo Utah Jazz, diera positivo a la prueba de coronavirus anoche, de inmediato se procedió a poner al equipo en cuarentena y a realizarle pruebas a todos sus jugadores y personal, dando positivo Donovan Mitchell, el escolta de 23 años de edad.

Lo anterior lo dio a conocer el periodista Adrian Wojnarowski de la cadena ESPN, según informa el sitio Infobae.com.

«El resto de jugadores, entrenadores y personal de los Jazz ha dado negativo (han realizado 58 pruebas), pero de todas forma el personal de la franquicia permanece en cuarentena en un hotel en la ciudad de Oklahoma antes de regresar a Utah. Aún se esperan resultado de los estudios de otros equipos ya que Gobert había compartido cancha con 34 jugadores diferentes desde el pasado viernes», señala el periodista de ESPN.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020

Luego que anoche se conociera el diagnóstico postivo de Gobert, la NBA suspendió la temporada de la NBA hasta nuevo aviso.

«Los jugadores de Jazz dicen en privado que Rudy Gobert había sido descuidado en el vestuario tocando a otros jugadores y sus pertenencias. Ahora un compañero de equipo de Jazz ha dado positivo», añadió Wojnarowski en su cuenta de twitter @wojespn.

Mitchell, quien partició recientemente en el Juego de Estrellas, el primero en su carrera, es considerado una de las grandes figuras de dicha franquicia.

Se pronuncian

Estrellas del baloncesto como LeBron James, de Lakers de Los Ángeles, y Stephen Curry, de Golden State Warriors, se pronunciaron ante el brote que a encendido la alarma en el mundo.

«Hombre, cancelamos eventos deportivos, escuela, trabajo de oficina, etc. ¡Lo que realmente necesitamos cancelar es 2020! . Maldición, han sido unos 3 meses difíciles. Dios bendiga y manténgase a salvo», escribió James en su cuenta de Twitter @KingJames.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) March 12, 2020

En tanto, Stephen Curry, de Golden State Warriors, manifestó que «2020 no lo es. No sé con qué comparar esta situación … solo tienes que abrocharte el cinturón y cuidarte a ti mismo y a los que te rodean. El baloncesto volverá en algún momento, pero ahora, ¡protégete y mantente a salvo allí!, manifestó a través de su cuenta @StephenCurry30