Lavate las manos al ritmo de tu canción favorita para prevenir el coronavirus

Una de las claves para frenar la epidemia de coronavirus es reforzar las medidas de higiene personal. Sobre todo el lavado de manos, la manera más sencilla que tenemos de matar el patógeno y así evitar su expansión.

Pero para lograrlo hay que lavarse las manos correctamente, es decir usar agua, jabón, toalla desechable y tomarse al menos entre 20 y 60 segundos.

Te contamos que una manera muy sencilla de ayudarte en el proceso de lavado de mano es haciéndolo cantando el tema de tu artista favorita. ¿Cómo así?, ya te lo explicamos.

La página web Wash your lyrics nace como una herramienta para «generar una infografía sobre el lavado de manos basándose en la letra de tu canción favorita».

Lea también: Coronavirus: cómo limpiar tu celular para prevenir el contagio del covid-19

Según reporta el portal especializado en tecnología Cnet, Wash Your Lyrics fue creada por William Gibson, un desarrollador y diseñador de 17 años de Reino Unido. Por ende, la precisión de las letras en español puede variar.

«He hecho una web en 24 horas que genera instrucciones para lavar las manos acompañadas de letras de canciones escogidas por el usuario ¡échale un vistazo”, escribió en su página de Twitter este desarrollador.

🎶 I made a little site in 24h that generates hand washing instructions accompanied by lyrics from a song of your choice instantly – check it out!

🔗 https://t.co/JKAQRYy5Yz pic.twitter.com/S1bDLyKt6C

— william ⚡️ (@neoncloth) March 8, 2020