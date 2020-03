Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (12 de marzo)

Los nicaragüenses mantienen este jueves 686 días crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Régimen orteguista sin un plan contundente ante coronavirus

La dictadura orteguista anunció este miércoles que trabaja en una «promoción de salud» contra el coronavirus en las comunidades educativas, y que el Ministerio de Gobernación cuenta con un «plan especial» dirigido a los centros penitenciarios del país, luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara el Covid19 como pandemia. Sin embargo, el régimen no brindó más detalles sobre de qué trata dicha promoción educativa y el plan especial. Hasta la fecha, el régimen no ha anunciado ningún plan de prevención nacional y se ha limitado a señalar que están «preparados» para enfrentar la enfermedad.

Daniel Ortega envía con trámite de urgencia Ley para quitarle la administración de ISSDHU a la Policía

La Asamblea Nacional aprobará este 12 de marzo la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo ISSDHU para quitarle el control administrativo a la Policía Nacional, para intentar proteger al instituto de las sanciones de Estados Unidos al brazo represor. La propuesta de reforma a la Ley del ISSDHU fue enviada la noche de este miércoles por el dictador Ortega con solicitud de urgencia, siendo aceptada en darle trámite por la junta directiva de la Asamblea, por lo que este mismo jueves será discutida.

Cómo se preparan los países centroamericanos ante el coronavirus y qué está haciendo Nicaragua

El Salvador declaró este miércoles cuarentena nacional, Guatemala decidió enviar a los viajeros provenientes de Europa a cuarentena, Costa Rica suspendió eventos masivos y ordenó al sector público trabajar desde casa. Mientras tanto, en Nicaragua el régimen orteguista asegura estar preparado, pero aún no ha tomado ninguna medida ni ha implementado ningún protocolo. En Centroamérica se reportan al menos 22 casos en Costa Rica, 14 casos en Panamá y dos en Honduras. La primera muerte debido al virus se registró en Panamá este martes. Hasta el momento las autoridades de El Salvador, Guatemala y Nicaragua no han confirmado casos.

Empresa privada de Nicaragua aún sin protocolo definido para afrontar coronavirus. Cosep: la otra semana estará listo

Cuando el coronavirus ya está en las fronteras de Nicaragua y pese a que han pasado más de tres meses desde su aparición en China, el sector privado aún está analizando cómo afrontará la pandemia, en caso que cruce a suelo nicaragüense, y espera que sea hasta la próxima cuando esté listo el protocolo. El virus ya está en Costa Rica y Honduras. Lea más aquí.

Ministerio de Gobernación libera a cuatro reos condenados por narcotráfico en procesos irregulares

Mientras más de 60 presos políticos del régimen de Daniel Ortega permanecen presos en el Sistema Penitenciario Nacional, en muchos casos aún sin sentencias; las autoridades del Ministerio de Gobernación liberaron este 13 de febrero de 2020 a cuatro reos, entre ellos tres mujeres condenadas por crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de droga, que no habían cumplido ni la mitad de las condenas establecidas en sus procesos. Se trata de los casos de Frank Oviedo Fuentes, María Francisca Cruz Herrera, Dolores Bustillo Mora, ambas condenadas en el caso conocido como Operación Jade y Katia María Reyes Mejía condenada en el caso conocido como Dominó.